Бизнес-кредитование: ситуация с кредитованием в 2017 году останется прежней

Наиболее популярным кредитным инструментом бизнеса в БВУ стало пополнение оборотных средств, рассказали участники рынка. Несмотря на то, что кредитование юридических лиц показало некоторый рост по итогам года, в 2017 году участники рынка и эксперты ожидают сохранение ситуации на уровне 2016 года. Популярными останутся кредитование по краткосрочным предложениям и госпрограммам.

По данным Первого Кредитного Бюро (ПКБ) индекс кредитной активности по итогам 2016 года составил 25 пунктов. По информации бюро, портфель бизнес-кредитов увеличился на 1,2 трлн тенге до 15,4 трлн тенге по итогам 2016 года. «Прирост бизнес-кредитов связан с тем, что банки в первом полугодии 2016 года – не сильно активно занимаются розницей. Для многих банков бизнес-кредитование остается основным источником процентных доходов: так, по итогам 2016 года данный сегмент прирос на 11 тысяч контрактов. NPL по бизнес кредитованию снизился на 2% с 15 до 12,4%», - рассказал в ходе отчетной пресс-конференции директор ПКБ Руслан Омаров.

Банки о рынке

Не во всех банках по данному сегменту ситуация оказалась одинаковой. Так, в Альфа-Банке не только не отметили роста по бизнес-кредитам, но даже напротив: в результате нескольких факторов по данному сегменту произошло значительное снижение кредитного портфеля.

«Детский мир» вышел на IPO

«Высокими ставками на ресурсы в национальной валюте банк был вынужден отреагировать повышением ставок кредитования, что резко снизило спрос на кредиты. Кроме того, ввиду ужесточения рыночных условий банк поднял требования к качеству и финансовому состоянию заемщиков», - рассказали в пресс-службе банка.

По информации заместителя председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Аслана Талпакова, в банке увеличились объемы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). «Прирост объема кредитов, выданных клиентам МСБ в 2016 году, в сравнении с прошлым годом, увеличился на 9%. Банк продолжает вести работу по улучшению качества кредитного портфеля, что отразилось на значительном увеличении стандартного (непроблемного) портфеля кредитов МСБ на 12% в сравнении с фактом на начало года», - поделился г-н Талпаков.

Кроме этого, по итогам 2016 года объем выпущенных банком гарантий и аккредитивов увеличился на 12%, а среднегодовой портфель непокрытых (обеспеченных залогом) банковских гарантий, выпущенных банком, увеличился примерно на 25% в сравнении с 2015 годом.

Активного роста по кредитам для юрлиц не наблюдалось в банке ВТБ Казахстан, однако работа направлена на привлечение новых клиентов на все продукты Банка.

S&P снизил рейтинги Delta Bank в связи с неисполнением обязательств по облигациям

Аналитик Standard & Poor’s Аннет Эсс сообщила, что за 11 месяцев 2016 года займы юрлицам снизились на 8%, в то время, как займы МСБ возросли на 18%. «Возможно более крупные предприятия отложили инвестиции, а более мелкие больше кредитовались по гос программам», - полагает она.

Кредитные инструменты

По мнению Аннет Эсс, рост бизнес-кредитования в 2016 году происходил за счет госпрограмм, так как они менее рискованы для банков и имеют более выгодные условия для заемщиков.

С этим согласны и участники рынка. За счет внешних факторов, кредитование не стало главным направлением для банков в ушедшем году.

«В первом квартале 2016 года банковский сектор все ещё испытывал серьёзную нехватку ликвидности, последствия этой нехватки сказывались на действиях большинства банков до середины 2016 года, а для некоторых банков и до конца года», - сообщили в Альфа-банке.

В результате, в первой половине года кредитование поддерживалось в основном за счет госпрограмм. По мере восстановления ситуации ликвидности банки возобновили кредитование, но только на короткие сроки, так как долгосрочной ликвидности в национальной валюте не было.

В декабре 2016 года в банках наблюдался отток депозитов

Банк ВТБ работал во всех направлениях, включая финансирование с использованием государственных программ. При этом акцент делается на индивидуальные и сложные проекты.

Специалист Народного банка рассказал, что основной рост кредитного портфеля происходил за счет собственных финансовых инструментов банка, которые составляют около 76% от общего объема кредитов, выданных в 2016 году. Остальную часть составили кредиты в рамках государственных программ поддержки развития предпринимательства: такие как «Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию обрабатывающей промышленности», «Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства», субсидирование и гарантирование по Единой программе «ДКБ 2020».

Цели кредитования в 2016

Наиболее популярным видом кредитования стало среди клиентов банков стало пополнение оборотного капитала. Основной пул кредитов по юридическим лицам в ВТБ банке составило финансирование рабочего капитала. «Этот вид кредитования исторически является самым востребованным и в краткосрочной перспективе мы также считаем его драйвером роста кредитного портфеля», - отметили в пресс-службе банка.

«В ситуации отсутствия долгосрочного фондирования, могли предложить только краткосрочные кредиты, поэтому основным продуктом стали кредиты на пополнение оборотных средств. Альфа-Банк в данном случае не стал исключением», - отметили в Альфа-банке. Помимо этого, популярностью в банке пользуются факторинг и торговое финансирование.

В Народном банке процентное соотношение кредитов, выданных банком сегменту МСБ, в разрезе целей кредитования по итогам 2016 года выглядит следующим образом: пополнение оборотных средств – 77%, инвестиции – 15%, рефинансирование/прочие – 8%. Соответственно, самыми популярными целями кредитования в 2016 году являлись – «пополнение оборотных средств» и кредиты на «инвестиционные цели».

Прогнозы на 2017

В целом, ситуация с кредитованием в 2017 году останется прежней. Такого мнения придерживаются как сами банки, так и аналитик Standard & Poor’s Аннет Эсс «Мы ожидаем в 2017 г. такие же тренды, как и в 2016 году», - считает она.

В планах банка ВТБ на 2017 год расширение клиентской базы в сегменте «средний бизнес» является стратегической задачей. Для достижения этой цели будет усовершенствована бизнес-модель банка.

В Альфа банке основу будет составлять краткосрочное финансирование и государственные программы кредитования. «По мере формирования кривой доходности по тенге, появления долгосрочного фондирования, банки будут предоставлять кредиты на инвестиционные цели, но их доля будет незначительной. В целом, после "кредитного голода" первой половины 2016 года, мы ожидаем активного восстановления рынка кредитования и роста кредитов банковского сектора на 10-15% по результатам 2017 года», - рассказали в банке.



«Согласно прогнозам МНЭ РК, в 2017 году ожидается увеличение темпов прироста ВВП страны. А именно 1,9% против 1% по итогам 2016 года. Соответственно банком ожидается определенное оживление в секторе МСБ в 2017 году по сравнению с 2016. Тем не менее, имеется ряд внешних и внутренних факторов, которые могут повлиять на данные прогнозы», - предполагает г-н Талпаков.