Bloomberg Billionaires Index: кто больше всех заработал и потерял за год?

Bloomberg обновил данные индекса Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций и информации из отчетностей предприятий, в которых отечественные миллиардеры являются совладельцами.

Лидером по росту активов стала жена китайского предпринимателя Ван Вэй. За год ее состояние выросло на 489,5% или $22,9 млрд.

Среди удачливых миллиардеров, которые смогли нарастить состояние за прошедший год, оказались следующие:



- Уильям Динг: + $5,1 млрд, или 39,8%, 44 место



- Марк Цукерберг: + $9,2 млрд, или 18,6%, 5 место



- Мукеши Амбани: + $3,46 млрд или 15,2%, 27 место



- Лакшми Миттал: + $2,41 млрд или 16,8%, 51 место



- Чароен Сиривадханабхакди: + $2,03 млрд или 17,5%, 73 место



- Дастин Московиц: + $2,12 млрд или 18,9%, 78 место



- Альберто Байлерес: + $1,95 млрд или 18,1%, 83 место

Наибольший убыток понес Омансио Ортега, который потерял $2,8 млрд или 3,9% своего состояния.

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Кроме того, среди самых больших «неудачников» оказались:



- Ингвар Кампрад: - $987 млн, или 2,3%, 11 место в рейтинге



- Стефан Перссон: - $771 млн, или 3,4%, 31 место в рейтинге



- Леонардо дель Веккио: - $471 млн, или 2,6%, 45 место в рейтинге



- Лорен Пауэлл Джобс: - $911 млн, или 4,9%, 46 место в рейтинге



- Тадаши Янаи: - $1,86 млрд, или 10%, 52 место в рейтинге



- Гарольд Хэмм: - $1,4 млрд, или 9,3%, 76 место в рейтинге



- Джордж Кайзер: - $327 млн, или 2,5%, 81 место в рейтинге

Также в десятку самых богатых миллиардеров мира по версии Bloomberg попали следующие:

1. Билл Гейтс – $86 млрд



2. Уоррен Баффет – $79,6 млрд



3. Джефф Безос – $73,9 млрд



4. Амансио Ортега – $69,3 млрд



5. Марк Цукерберг – $59,3 млрд



6. Карлос Слим – $52 млрд



7. Чарльз Кох – $48,2 млрд



8. Дэвид Кох – $48,2 млрд



9. Ларри Эллисон – $45,6 млрд



10. Ларри Пейдж – $43,1 млрд