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Bloomberg Billionaires Index: кто больше всех заработал и потерял за год?

02.03.2017 17:15   696   0

Bloomberg обновил данные индекса Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций и информации из отчетностей предприятий, в которых отечественные миллиардеры являются совладельцами.

Лидером по росту активов стала жена китайского предпринимателя Ван Вэй. За год ее состояние выросло на 489,5% или $22,9 млрд. 

Среди удачливых миллиардеров, которые смогли нарастить состояние за прошедший год, оказались следующие: 

Уильям Динг: + $5,1 млрд, или 39,8%, 44 место

Марк Цукерберг: + $9,2 млрд, или 18,6%, 5 место

Мукеши Амбани: + $3,46 млрд или 15,2%, 27 место

Лакшми Миттал: + $2,41 млрд или 16,8%, 51 место

Чароен Сиривадханабхакди: + $2,03 млрд или 17,5%, 73 место

Дастин Московиц: + $2,12 млрд или 18,9%, 78 место

Альберто Байлерес: + $1,95 млрд или 18,1%, 83 место

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Наибольший убыток понес Омансио Ортега, который потерял $2,8 млрд или 3,9% своего состояния.

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Кроме того, среди самых больших «неудачников» оказались: 

Ингвар Кампрад: - $987 млн, или 2,3%, 11 место в рейтинге

Стефан Перссон: - $771 млн, или 3,4%, 31 место в рейтинге

Леонардо дель Веккио: - $471 млн, или 2,6%, 45 место в рейтинге

Лорен Пауэлл Джобс: - $911 млн, или 4,9%, 46 место в рейтинге

Тадаши Янаи: - $1,86 млрд, или 10%, 52 место в рейтинге

- Гарольд Хэмм: - $1,4 млрд, или 9,3%, 76 место в рейтинге

Джордж Кайзер: - $327 млн, или 2,5%, 81 место в рейтинге

Также в десятку самых богатых миллиардеров мира по версии Bloomberg попали следующие:

1. Билл Гейтс – $86 млрд 

2. Уоррен Баффет – $79,6 млрд 

3. Джефф Безос – $73,9 млрд 

4. Амансио Ортега – $69,3 млрд 

5. Марк Цукерберг – $59,3 млрд 

6. Карлос Слим – $52 млрд 

7. Чарльз Кох – $48,2 млрд 

8. Дэвид Кох – $48,2 млрд 

9. Ларри Эллисон – $45,6 млрд 

10. Ларри Пейдж – $43,1 млрд 

 

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