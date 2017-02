«Bloomberg» сравнил тенге с экзотическими валютами

Bloomberg опубликовал статью «Oil Supercharges the Kazakh Tenge, and the Gains May Not Be Over», где говорится, что согласно исследованиям BMI последние 6 месяцев по мере роста цен на нефть, тенге укрепился более чем на 6%, что ставит его в один ряд вместе с Лоти Лесото и Свазиленд – Лилангени. Согласно прогнозу Банк Америки Merrill Lynch, тенге в 2017 году может вырасти на 15%.

После семидневного ралли на курс тенге закрылся на уровне 318.80 за доллар пятницу, близок к своему сильному уровню с конца 2015 года. Затем после длительного сопротивления в конце января казахстанская валюта достигла уровня – 326 тенге/доллар. Причиной колебания курса казахстанского тенге, по мнению аналитиков BMI, подразделения Fitch Group Inc., связано с решением Центрального банка РК перевести тенге в свободное плавание.

По прогнозам аналитиков BMI, цены на нефть, вероятно, не будут сильно расти в ближайшей перспективе, что непосредственно скажется на дальнейшем росте тенге. Эксперты полагают, что нефть будет торговаться в среднем в районе 56$/баррель в 2017 году и 60$/баррель в 2018 году. Последние 6 месяцев нефть марки Brent продвинулась на 14 процентов и торгуется на уровне $ 55,80 за баррель (по состоянию на 11:35 утра в Гонконге, 20 февраля).

Предполагается, что объем добычи нефти в Казахстане, крупнейшем производителе электроэнергии в Центральной Азии, в связи с возобновлением работ на месторождении Кашаган, к концу 2017 года может достичь 370 000 баррелей в день. В январе Казахстан производил 1,67 миллиона баррелей нефти в день.

Аналитики BMI считают, что к концу года нацвалюта Казахстана укрепится на уровне 310 тенге/доллар, в 2018 году – 302.50 тенге/доллар, 290 тенге/доллар.