Бюджет Алматы в 2017 году составит 457,5 млрд тенге

Бюджет Алматы на 2017 год сформирован в рамках приоритетов программы развития «Алматы-2020» и составит 457,5 млрд тенге.

На XII сессии маслихата Алматы, депутатами был утвержден бюджет мегаполиса на 2017-2019 годы. Как отметил руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Максат Кикимов, бюджет сохранил социальную ориентированность и на социальную сферу приходится треть всех расходов.

«Одним из показателей современного и комфортного мегаполиса является развитая инженерная инфраструктура, в энергетику и коммунальное хозяйство планируется инвестировать 43,3 млрд тенге, это на 16% больше, чем в текущем году. Четверть этих расходов будет направлена на развитие сетей в присоединенных территориях», - сообщил Максат Кикимов.

В рамках заложенных средств планируется построить 167 км новых сетей, из них 116 км - водопровода и 51 км - канализации, что позволит обеспечить 28 тыс. абонентов Алатауского района водоснабжением и водоотведением.

Кроме того, планируется реконструировать более 21 км водопровода и канализации: таким образом, износ сетей в среднем снизится на 6% (до 58,7% - водопровод и до 58,4% - канализация).

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Также запланирована реконструкция более 15 км теплосетей, данная мера направлена на бесперебойное обеспечение теплом 214 объектов (3 школы, 2 больницы, 4 детсада, 1 колледж, 3 административных здания, 150 многоквартирных и 49 индивидуальных домов и другие). Это позволит снизить износ до 62,5% (на 2%), а потери до 18,3%.