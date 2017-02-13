Бюджет РК скорректировали при цене на нефть $50 за баррель

Трехлетний республиканский бюджет скорректирован при прогнозной цене на нефть $50 за баррель, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Прогноз макроэкономических показателей на 2017 год скорректирован с учетом, во-первых, предварительных отчетных данных по росту ВВП и развития отраслей экономики за 2016 год. Во-вторых, изменения расчетного курса доллара США с 360 до 330 тенге. В-третьих, текущих тенденций на мировых товарных рынках, при которых в 2017 году прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долларов США за баррель, индекс цен на металлы увеличится на 5,5% к уровню 2016 года», - сообщил Сулейменов, выступая сегодня на презентации поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».

По его словам, с учетом уточнения базы 2016 года номинальный ВВП в 2017 году прогнозируется в объеме 49 трлн тенге, что выше относительно одобренного в августе показателя на 1 трлн тенге. ВВП на душу населения увеличится до 8 391 долларов США.

Рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,0% (на 0,2 процентных пункта выше от одобренного показателя) за счет ожидаемого более высокого роста в обрабатывающей промышленности на уровне 2,6% (выше на 1,4 процентных пункта).

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