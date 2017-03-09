Цены на новое жилье снизились на 0,4%

В феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного – остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 0,4%, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Как передает МИА "Казинформ" , в феврале 2017 года в среднем по республике зафиксирована цена в размере 248 243 тенге за один квадратный метр общей площади квартир с черновой/чистовой отделкой. Цена перепродажи неблагоустроенного жилья в феврале по сравнению с январем 2017 года и с начала года не изменилась и составила 115 398 тенге за кв. метр. Цена на вторичном рынке благоустроенного жилья в размере 188 471 тенге за кв. метр сохранилась с января этого года, с начала же года - снизилась на 0,1%.