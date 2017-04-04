Цены на продовольственные товары в РК выросли на 9,7%

Цены на продовольственные товары в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года выросли на 9,7%, передает пресс-служба МНЭ РК.

Цены на кофе, чай и какао повысились на 25,9%, крупы – на 21,9%, кондитерские изделия – на 14,7, хлеб – на 12,7%, алкогольные напитки – на 10,4%, фрукты и овощи – на 10,3%, булочные и мучные изделия – на 9,6%, рыбу и морепродукты – на 8,4%, масла и жиры – на 7,4%, молочные продукты – на 7,3%, муку – на 7%, макаронные изделия – на 6,9%, сахар – на 0,9%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,3%. Уровень цен на говядину и мясо птицы стал выше по 11,9%, баранину – на 8,6%, свинину – на 7,7%, конину – на 6%, колбасные изделия – на 5,3%.