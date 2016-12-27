Цифровая валюта Bitcoin достигла новых максимумов

Цифровая валюта биткойн достигла максимального с января 2014 года уровня в малоактивных рождественских торгах понедельника, уверенно продолжая недавнее ралли.

На Нью-Йоркской бирже itBit биткоин торговался на уровне $914,72, прежде чем вернуться на отметку $906,72, подскочив на 1% за день, сообщает Investing.com.

В этом месяце криптовалюта взлетела почти на 23% на фоне роста спроса в Индии и Китае, так как инвесторы пытаются защититься от девальвации местных валют и нехватки денежных средств.

На США и Европу также приходится значительная часть объема торгов, поскольку трейдеры ищут убежища на фоне неопределенности относительно перспектив мировой экономики.

С начала года биткоин подорожал на 87%, став одним из самых высокодоходных активов 2016 года.

Аналитики говорят, что в 2017 году цифровая валюта может достичь рекордного максимума $1216 на фоне значительного роста спроса на альтернативные активы.

Биткойн является децентрализованной электронной платежной системой, не регулируемой ни одним правительством или центральным банком. Биткойны могут использоваться для оплаты товаров и услуг у принимающих их продавцов.

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