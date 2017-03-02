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Что за год больше всего подорожало в Казахстане?

02.03.2017 10:00   967   0

Рост инфляции и цен на продовольственные товары, а также увеличение прожиточного минимума зафиксировано казахстанским комитетом по статистике. Как показывают статданные, цены на товары и услуги, по сравнению с этим же периодом прошлого года, существенно подросли.

По отношению к январю прошлого года цены на продовольственные товары увеличились на 9,7%, непродовольственные – на 9,5%. Также зафиксирован рост цен на топливо, в целом за год наиболее популярный бензин АИ-92 прибавил 11,2%, дизельное топливо подорожало на 38,2%. Повысились услуги железнодорожного транспорта на 10,5%, воздушные перевозки выросли на 19,1%. Услуги здравоохранения выросли на 14%, при этом лекарственные препараты поднялись в цене на 17,3%, а амбулаторные услуги выросли на 10,1%.

Что касается сферы жилищно-коммунальных услуг, то здесь тоже наблюдается чувствительный для кошельков казахстанцев рост. Давайте рассмотрим перечень услуг отдельно. Из всего списка максимально выросли тарифы за использование канализации на 25,2%. Выросла стоимость за воду, живительная влага теперь обходиться на 12,2% больше, чем в прошлом году. При этом, в центральных городах Казахстана утвержден один тариф с 2016 по 2020 год, который не будет изменяться в течение этого периода.

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Сбор мусора казахстанцам теперь обойдется на 11% выше по стоимости, чем в прошлом году. Услуги центрального отопления, по сравнению с отопительным сезоном прошлого года, выросли на 8%. Правда есть обязательное правило, не менять тарифы до окончания сезона, а летом снова начнется поэтапное повышение цен за отопление на 2-3% ежегодно. Что касается тарифов на горячую воду, стоимость этой услуги возросла на 7,8%.

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Еще один социальный продукт, существенно влияющий на жизнь граждан – природный газ. Цены на голубое топливо для казахстанцев выросли на 7% за год. Связан этот рост с увеличением предельной оптовой цены на розничную реализацию товарного газа, а также с увеличением тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам. Об этом сообщает на своем сайте Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики. Согласно официальной информации, основной оператор по газу КазТрансГаз, ежегодно несет убытки от реализации газа на внутреннем рынке, поставляя его казахстанцам по цене ниже себестоимости. То есть дотирует потребителей страны. 

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Менее всего для населения выросла стоимость электроэнергии, тариф поднялись за год на 6,7%. Хотя в разных регионах по-разному.

 

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    26

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