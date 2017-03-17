Чтобы выжить, казахстанские банки в 2017 году будут вынуждены консолидироваться

В целом, эксперты отмечают небольшую динамику роста банковского сектора. Однако доставшиеся в наследство от кризиса проблемные кредиты, нехватка капитализации, убыточность и снижение устойчивости сильно осложняют возможность успешного развития банковской системы РК.

Аналитическая группа Halyk Finance опубликовала «Годовой обзор за 2016 и прогнозы на 2017 год». Как отмечено в отчете, в целом, результаты банковского сектора в 2016 году были лучше, чем в предыдущем. Тем не менее, отмечают аналитики, доля сектора в экономике страны продолжает падать.

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Главной особенностью 2016 года, по их мнению, стала избыточная ликвидность, которую БВУ предпочитали размещать в НБК. В целом, в 2016 году активы в банках выросли за счет общего роста депозитов (+14%). Для сравнения: годом ранее с учетом корректировки курса наблюдалось снижение депозитов на 7%. С учетом инфляции в 2016 году реальный рост активов в банках также был в отрицательной зоне. Из-за этого доля активов банковской системы в ВВП в 2016 году составила 58 против 61% в 2015-м. Для сравнения: доля активов банковской системы в России в 2016 году в 1,5 раза больше - 93%.

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В сегменте кредитования также наблюдалась некоторая подавленность на фоне низкого спроса, его высокой стоимости, плохого качества текущих и новых заемщиков и наличия более привлекательных способов размещения средств. В то же время относительная стабилизация на валютном рынке и снижение девальвационных ожиданий населения позволили снизить долларизацию депозитов до 55% к концу 2016 года против 69% в 2015-м. Свой вклад внесла и значительная разница в ставках вознаграждения за вклады в национальной и иностранной валюте.

Как отмечают аналитики Halyk Finance, по обязательствам банковской системы по-прежнему фиксировалась их большая зависимость от квазигосударственного сектора. Прежде всего это относится к ФНБ «Самрук-Казына», ЕНПФ, НУХ «Байтерек» и «КазАгро». Общий объем денег, размещенных данными организациями в БВУ, составляет не менее 30% от всех обязательств банковской системы. На конец 2016 года 1,87 трлн тенге, или 8,2% обязательств банков, составляли средства ЕНПФ. Согласно отчетности на конец сентября 2016 года средства ФНБ «Самрук-Казына» в банках составляли 3,2 трлн тенге (14,3% от обязательств банков), НУХ «КазАгро» - 0,55 трлн тенге (2,5%). По отчетности на конец первого полугодия 2016 средства НУХ «Байтерек» в банках составляли 1 трлн тенге (4,7%).

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«В феврале 2017 года правительство приняло решение о выделении 2,1 трлн тенге из госбюджета на оздоровление банковский системы. Это показало, что в банковской системе остается неразрешенной проблема с неработающими займами, что в свою очередь говорит о недостаточном уровне провизий по кредитным убыткам и недостаточности капитализации отдельных банков», - отмечают аналитики Halyk Finance.

По их наблюдениям, относительно небольшой размер банковского сектора и существенные накопления в Нацфонде позволяют государству оказывать активную поддержку и обеспечивать необходимый уровень ликвидности системообразующим банкам в случае необходимости. В связи с чем эксперты Группы Halyk ожидают, что в текущем году по мере восстановления экономической активности, снижения базовой ставки и продолжения дедолларизации депозитов общий номинальный рост банковских кредитов экономике будет в районе 8% в годовом выражении. Но это без учета кредитов, которые будут выведены из банковской системы в Фонд проблемных кредитов. «Однако, учитывая уровень инфляции, реальный прирост, скорее всего, будет около нуля. С учетом того что, по нашим ожиданиям, рост ВВП в 2017 году составит 2%, доля банковских кредитов в ВВП Казахстана еще больше уменьшится, особенно благодаря кредитам, которые будут выведены из банковской системы в Фонд проблемных кредитов», - отмечают аналитики в своем отчете.

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Что касается дальнейшего роста вкладов в банковской системе, то здесь экспертные ожидания колеблются на уровне 2016 года, в районе 14%. «Если НБК продолжит и усилит текущую денежно-кредитную политику, то на фоне увеличения доверия к национальной валюте мы ожидаем, что тренд дедолларизации банковских депозитов продолжится в 2017 году и снижение от текущего уровня долларизации может составить 8–12 п. п. до конца года. С учетом недостаточности провизий по кредитным убыткам, возможно, в 2017 году потребуется докапитализация отдельных банков их акционерами. Как и Казинвестбанк, некоторые небольшие банки могут лишиться своих лицензий. В целом непростая ситуация в банковской системе будет подталкивать банки к консолидации между собой», - резюмируют аналитики Halyk Finance.

В свою очередь, отвечая на вопрос «Къ», главный финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн КАЗАХСТАН» Михаил Цой заметил, что банковский сектор уже пережил худшие времена. По мнению эксперта, в целом в 2017 году ощутимых изменений в нем мы не увидим.

«Интересно будет посмотреть на корпоративный банковский сектор, где должен будет увеличиться рост кредитования. Это связно с тем, что квазигосударственные компании разработали программы, по которым бизнес будет кредитоваться через банки по ставкам ниже рыночных. Относительно общих изменений в розничном кредитовании я думаю, в 2017 году банки начнут переходить в интернет-кредитование, где необязательно нужно будет приходить в офис, чтобы составить заявку на получение кредита, и сегодня уже идет подготовка для такой работы. Но и для того чтобы выдать кредит, банки начнут использовать дополнительную информацию о заемщике, например насколько дисциплинированно заемщик оплачивает свои коммунальные услуги, штрафы и прочее. Говоря про ставки по депозитам в тенге, думаю, они будут снижаться вслед за понижением ставки рефинансирования Нацбанка и снижением уровня инфляции в стране», - отмечает эксперт.

С точки зрения ведущего аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, 2017 год может стать переломным от кризиса к восстановлению для банковской системы Казахстана. «Действие внешних негативных явлений 2014–2016 годов ослабевает. Речь идет о стабилизации нефтяных цен выше $50 за баррель, что приводит и к укреплению тенге в районе 300 тенге за доллар, уменьшению инфляции с 1,7% летом прошлого года до 7,9% в январе 2017-го. Есть определенный позитив в активных операциях банков, в частности рост кредитования в 2016 году на 1,5%, который передастся и на 2017 год. Таким образом, есть условия для более успешной работы в 2017 году», - считает эксперт.

Однако, по его мнению, такие факторы, как доставшиеся в наследство от кризиса проблемные кредиты, нехватка капитализации, убыточность и снижение устойчивости, сильно осложняют возможность успешного развития. Кроме того, по прогнозам Марка Гойхмана, казахстанские банки ожидает консолидация, слияние ряда структур для большей устойчивости системы в целом. «На данном этапе крайне нужно преодолеть неоправданные риски в кредитовании и инвестициях, коррупционность многих процессов. Таким образом, понятны и проблемные точки, и общие пути их выправления», - резюмирует эксперт.