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«Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей на 1 трлн 721 млрд тенге

08.02.2017 09:22   683   0

С момента реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» (с 2010 г.) Фонд «Даму» выплатил 148 млрд тенге субсидий процентной ставки по кредитам предпринимателей. Это 9 130 проектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности (31,34%), транспорта и складирования (24,78%), оптовая и розничная торговля (10,89%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (7.13%), здравоохранение и социальные услуги (6,22%).

Общая сумма кредитов по подписанным проектам предпринимателей малого и среднего бизнеса составила 1 трлн 721 млрд тенге.

Наиболее активными регионами по выдаче субсидий  стали - Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Актюбинская  и Карагандинская области. 

В тройке лидеров среди банков второго уровня названы – АО «Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Банк Центр Кредит». Ими было подписано 8,5 тыс. проектов субсидирования. Общий объем кредитного портфеля составляет 1 трлн 500 млрд тенге.

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Гарантирование Фонда «Даму» при нехватке залогового имущества получили 2 644 проекта на общую сумму 94 млрд тенге, из которых сумма гарантий составила 40,5 млрд тенге.

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Обрабатывающая промышленность также стала лидером по выданным гарантиям. На эту отрасль приходится 41% от общего количества выданных гарантий Фонда «Даму». Второе место отводится отрасли - Транспорт и складирование (14%), а также сельскому хозяйству – 8%. 

Наиболее активными регионами по выданным гарантиям Фонда «Даму» стали Восточно-Казахстанская область (выдано 205 гарантий), Жамбылская область (203 гарантии), Актюбинская область (196 гарантий). По сумме выданных гарантий лидирует г. Астана – 3,8 млрд тенге.

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Среди банков второго уровня по количеству и сумме выданных гарантий лидируют ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Народный Банк Казахстана».

За 2016 год предприниматели выплатили  налогов на сумму 156,9 млрд тенге (по «Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»).

Лидерами по сумме выплаченных налогов стали г. Алматы  - 28,8 млрд тенге, Западно-Казахстанская область  - 14,3 млрд, Карагандинская область – 14,2 млрд тенге.

Предприниматели, работающие в обрабатывающей промышленности выплатили 87,3 млрд тенге налогов и 27,5 млрд тенге поступило от отрасли транспорт и складирование. 

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Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
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