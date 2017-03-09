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Данияр Акишев: Консолидация банковского сектора является неизбежной

09.03.2017 16:15   1587   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

По словам председателя Национального Банка РК Данияра Акишева возможности для деятельности бизнеса в Казахстане значительно сократились, поэтому казахстанцев в ближайшем будущем ждет консолидации не только в финансовом секторе. Об этом глава Нацбанка сообщил в своем интервью TBY.

В 2014 году объем ВВП в долларовом выражении составил приблизительно $221 млрд, который сократился в 2016 году приблизительно на $133 млрд, и это представляет собой значительное снижение на более чем $80 млрд всего лишь за два года. Возможность для деятельности бизнеса значительно сократилась, поэтому мы говорим об этой консолидации не только в финансовом секторе, но и в строительной, горнодобывающей промышленности и других отраслях экономики. Ситуация изменилась, и бизнес-модели, которые были успешными в прошлом десятилетии, больше не работают.

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Период легких денег закончился, поэтому необходимо искать дополнительное вложение капитала в банки для обеспечения ликвидности, считает глава Нацбанка.

«Если организации не имеют средства, необходимо рассмотреть некоторые варианты для слияния их активов и распределения рынка для достижения некоторого эффекта по оптимизации и сокращению затрат на основе оптимизации менеджмента и других мер. Поэтому консолидация банковского сектора является неизбежной», - отметил Данияр Акишев.

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Тем не менее, глава НБ РК предупредил, что некоторые игроки банковского рынка могут начать агрессивную политику по привлечению депозитов физических лиц в попытке сохранить свои позиции на рынке. В этой связи Нацбанк рекомендует быть более осторожными при размещении средств и обеспечении сохранности в таких ситуациях.

Кроме этого, Данияр Акишев поделился с ожиданиями Нацбанка в 2017 году: «Основной целью проведения денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан является обеспечение стабильности цен. На 2017 год Национальный Банк устанавливает целевой коридор по инфляции – 6-8%. Основными задачами Национального Банка в 2017 году являются пересмотр инструментов денежно-кредитной политики, а также создание благоприятных условий для восстановления кредитования».

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