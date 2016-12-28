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Данияр Акишев прокомментировал ситуацию с Qazkom

28.12.2016 15:59   575   0

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев призвал казахстанцев не беспокоиться по поводу финансового "здоровья" банков второго уровня (БВУ) страны, а также прокомментировал ситуацию вокруг банка Казком.

«Нацбанком был выдан заем Казкому в сумме 400 млрд тенге, но почему-то многие не заметили того, что в понедельник банк погасил половину, то есть 200 млрд тенге вернул, соответственно деньги ему не нужны. Сейчас задолженность Казкома перед Нацбанком составляет 200 млрд тенге. Эта сумма стандартизированная. Она составляет очень низкую долю к его активам, поэтому я здесь не вижу никаких оснований ни для беспокойства, ни для устойчивости Казкома в целом. (...) Казком обратился с тем, чтобы у него была дополнительная ликвидность для проведения отдельных операций. Я оцениваю деятельность Казкома сейчас положительно. Вкладчикам не стоит беспокоиться за банк», - рассказал Акишев.

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Торги парой тенге/доллар по итогам дневной сессии на Казахстанской фондовой бирже 28 декабря закрылись на уровне 331,90​. По сравнению с утренней с...

Также глава НБ РК поделился с журналистами своим мнением по поводу БВУ: «Я считаю, что в настоящее время все банки второго уровня выполняют пруденциальные нормативы и требования регулятора в лице Нацбанка. Пруденциальные нормативы - это все критические значения, которые должен выполнять банк для обеспечения своей устойчивой деятельности. Это показатели капитала, ликвидности, рисков на одного заемщика и так далее. То есть все эти показатели все БВУ в Казахстане выполняют». 

Дневная сессия: тенге ослаб

 

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