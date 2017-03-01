Данияр Акишев прокомментировал укрепление тенге в феврале

"В пользу укрепления тенге свидетельствует динамика фундаментальных факторов и, в первую очередь, мировых цен на нефть. Их уровень стабилизировался выше 55 долларов США за баррель, чему способствовало, как известно, ограничение добычи нефти в результате заключенных договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран», - заявил Данияр Акишев, комментируя причины укрепления тенге на брифинге для СМИ, посвященном предварительным итогам февраля и ситуации на валютном рынке.

Напомним, что в феврале на валютном рынке наблюдалось усиление позиций тенге. За месяц обменный курс тенге к доллару США укрепился на 3,5%, а с начала года – на 6,2%. Сложившийся на конец февраля курс в 312,76 тенге за доллар США является максимальным значением, начиная со второй половины декабря 2015 года.

Глава Нацбанка также объяснил, что повлияло на соотношение спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке со второй половины февраля - это был сезонный фактор – так называемая «налоговая неделя».

«Предприятия-экспортеры продавали часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей, что отразилось на предложении иностранной валюты, и на фоне умеренного спроса способствовало, в конечном итоге, дополнительному укреплению тенге, - сказал Д. Акишев. - Как видно по последним дням февраля, по завершению «налоговой недели» курс тенге несколько скорректировался. Определенная коррекция возможна и в марте, однако существующий уровень мировых цен на нефть будет поддерживать «сильный» тенге, а резкие изменения курса в одну или другую стороны маловероятны».

За 2 месяца инфляция в Казахстане составила 1,8%

Режим плавающего обменного курса тенге полностью исключает вероятность и возможность одномоментного и значительного изменения обменного курса, т.е. девальвации, сообщил Акишев.

Годовая инфляция зафиксировалась в границах целевого коридора 6-8% и при отсутствии шоков будет складываться внутри него в течение всего 2017 года, рассказал Глава Нацбанка. Он отметил замедление темпов инфляции и снижение инфляционных ожиданий и привел результаты оценки инфляционных ожиданий населения. Так, по его словам, количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в январе составила 6,6%.

«Стабилизация инфляции на уровне ниже 8% позволила Национальному Банку снизить базовую ставку до 11%. Новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением макроэкономической и финансовой стабильности», - отметил Д. Акишев.

По его словам, новый уровень базовой ставки должен обеспечить удешевление ресурсов и будет способствовать увеличению кредитования.

Также, Данияр Акишев сообщил, что в связи с сохраняющейся избыточной тенговой ликвидностью на денежном рынке Национальный Банк продолжает ее изъятие, главным образом, посредством размещения краткосрочных нот. Об этом сегодня сообщил Председатель НБРК Данияр Акишев.

Дневная сессия: доллар продолжает рост

Председатель Нацбанка отметил, что на депозитном рынке продолжается снижение доли валютных вкладов. Он рассказал, что по итогам января 2017 года доля депозитов в иностранной валюте достигла 53%. В структуре вкладов физических лиц доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 60,2%, юридических лиц до 47,3%. В целом объем депозитов составил 17,5 трлн. тенге.