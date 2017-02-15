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Данияр Акишев: Существует высокая вероятность снижения базовой ставки в 2017 году

15.02.2017 17:24   1009   0

В 2017 году может произойти дальнейшее снижение базовой ставки Национального банка, сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев, выступая сегодня с докладом в Мажилисе Парламента РК по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».

«Базовая ставка в 2016 году была снижена с 17% до 12%. Существует высокая вероятность дальнейшего снижения базовой ставки в 2017 году», - сказал Акишев.

По его словам, основной акцент работы Национального банка направлен на формирование рыночных процентных ставок на денежном рынке. Акишев также сообщил, что основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен. 

Инфляция по итогам января 2017 года вернулась в коридор 6-8%, так как составляет 7,9% в годовом выражении. По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции в 2017 году при отсутствии шоков будет находиться внутри коридора, определенного Правительством и Национальным банком. Приоритетной станет задача по поэтапному снижению инфляции до 3-4% в среднесрочном периоде. При этом, Национальный банк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью.

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