Delta Bank получил займ в размере 45,6 млрд тенге

АО "Delta Bank", ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о получении займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала.

Дата принятия органом Банка решения о получении займа – 21.02.2017 г. Дата заключения договора о получении Банком займа – 22.02.2017 г. Общий размер займа Банка, определенный договором – 46,0 млрд тенге.

Дата получения Банком займа и размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором – 22.02.2017 г., размер полученного займа 45,6 млрд тенге.

Цель получения Банком займа – для исполнения обязательств. Процентное соотношение размера полученного Банком займа к размеру собственного капитала Банка на дату принятия органом Банка решения о получении займа – 77%.

Напомним, что 16 февраля 2017 г. S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента АО «Delta Bank» с «СС/С» до «D/D» («дефолт») и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных облигаций с «СС» до «D» в связи с неисполнением обязательств. Одновременно S&P понизил рейтинг банка по национальной шкале с «kzCC» до «D».

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Решение было связано с невыплатой основной суммы долга в размере 9,8 млрд тенге по приоритетным необеспеченным облигациям, размещенным на внутреннем рынке, по прошествии льготного периода, завершившегося 14 февраля 2017 г.

Лицензия Delta Bank, приостановленная в начале ноября 2016 года, была возобновлена Нацбанком 29 декабря прошлого года. Постановление было принято после рассмотрения заявления и подтверждающих документов банка о проведении ряда мероприятий по улучшению качества активов, совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля. Акционеры банка также взяли на себя обязательства решить проблему с ликвидностью и докапитализировать банк.

Также, АО "Delta Bank" сообщило об обратном выкупе облигаций KZP02Y10E176.

Количество выкупленных облигаций составляет 19 153 000 штук. Сумма обратного выкупа составила 18 396 003 212,33 тенге.