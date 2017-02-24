Delta Bank сообщил о выплате основного долга по просроченным облигациям

АО "Delta Bank" официальным письмом сообщило KASE о выплате основного долга по своим облигациям. Согласно проспекту выпуска указанных облигаций выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по ним должна была состояться в период с 18 по 31 января 2017 года.

По состоянию на 23 февраля банк полностью погасил номинальную стоимость первого выпуска облигаций, выпущенных в рамках первой облигационной программы банка. Сумма номинальной стоимости указанных облигаций составляла 9 884 710 000 тенге. Банк отметил, что 31 января 2016 года была осуществлена выплата последнего десятого купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям в размере 469 523 725 тенге.

Ранее письмом от 15 февраля 2017 года АО "Delta Bank" сообщало KASE, что по состоянию на 14 февраля 2017 года банк не погасил номинальную стоимость по тем же облигациям. В названном письме также сообщалось, что предполагаемый срок погашения облигаций – 1 марта 2017 года.

Напомним, что 16 февраля 2017 г. S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Delta Bank» с «СС/С» до «D/D» («дефолт») и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных облигаций с «СС» до «D» в связи с неисполнением обязательств. В сообщении агентства было отмечено о возможном пересмотре рейтингов банка в случае получения поддержки со стороны акционера или НБРК, а также при условии, что банк произведет выплаты по выпуску ценных бумаг.

Сумма сэкономленных в 2016 г. бюджетных средств составила 110 млрд тенге