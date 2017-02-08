«Детский мир» вышел на IPO

Крупнейшая российская сеть магазинов товаров для детей «Детский мир», доля которого на рынке детских товаров составляет более 12%, провела публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

«Публичное акционерное общество «Детский мир» (совместно с дочерними предприятиями, – «Группа» или «Детский мир»), крупнейший специализированный оператор торговли детскими товарами в России, объявило цену первичного публичного предложения обыкновенных акций Компании на Московской Бирже», - говорится в сообщении компании.

Первоначальная цена за акцию составит 85 рублей (464,95 тенге).

Общий объем Предложения составляет приблизительно 21,1 млрд рублей (115,417 млрд тенге) в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд рублей (100,648 млрд тенге), не включая опцион дополнительного размещения.

Рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит приблизительно 62,8 млрд рублей (343,516 тенге).

Акции допущены к торгам в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Начало торгов запланировано на 10 февраля 2017 года под тикером “DSKY”.

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Основным владельцем «Детского мира» является АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 72,57% акций. Еще 23,1% — у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), который принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation. Еще 1,79% — у гендиректора «Детского мира» Владимира Чирахова, остальными акциями компании (1,98%) владеет менеджмент «Системы».

Корпорация Владимира Евтушенкова намерена сохранить контрольный пакет акций. Продающие акционеры предполагают реализовать от 29,30% до 33,55% текущего акционерного капитала компании – в зависимости от исполнения опциона дополнительного размещения. Таким образом, общий объем предложения составляет приблизительно от 18,4 млрд до 21,1 млрд рублей.