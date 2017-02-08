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«Детский мир» вышел на IPO

08.02.2017 16:20   490   0

Крупнейшая российская сеть магазинов товаров для детей «Детский мир», доля которого на рынке детских товаров составляет более 12%, провела публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

«Публичное акционерное общество «Детский мир» (совместно с дочерними предприятиями, – «Группа» или «Детский мир»), крупнейший специализированный оператор торговли детскими товарами в России, объявило цену первичного публичного предложения обыкновенных акций Компании на Московской Бирже», - говорится в сообщении компании.

Первоначальная цена за акцию составит 85 рублей (464,95 тенге).

Общий объем Предложения составляет приблизительно 21,1 млрд рублей (115,417 млрд тенге) в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд рублей (100,648 млрд тенге), не включая опцион дополнительного размещения.

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Рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит приблизительно 62,8 млрд рублей (343,516 тенге).

Акции допущены к торгам в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Начало торгов запланировано на 10 февраля 2017 года под тикером “DSKY”.

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Основным владельцем «Детского мира» является АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 72,57% акций. Еще 23,1% — у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), который принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation. Еще 1,79% — у гендиректора «Детского мира» Владимира Чирахова, остальными акциями компании (1,98%) владеет менеджмент «Системы».

Корпорация Владимира Евтушенкова намерена сохранить контрольный пакет акций. Продающие акционеры предполагают реализовать от 29,30% до 33,55% текущего акционерного капитала компании – в зависимости от исполнения опциона дополнительного размещения. Таким образом, общий объем предложения составляет приблизительно от 18,4 млрд до 21,1 млрд рублей.

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