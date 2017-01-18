Deutsche Bank выплатит властям США $7,2 млрд за снятие всех претензий

Немецкий Deutsche Bank выплатит США $7,2 млрд, чтобы урегулировать судебное разбирательство, которое касается обвинений германского банка в манипуляциях на рынке ценных бумаг перед финансовым кризисом 2008 года, говорится в сообщении американского Минюста, передают Вести.

Для снятия всех претензий Deutsche Bank обязался выплатить $3,1 млрд, а на возмещение убытков американским клиентам банк направит $4,1 млрд.

По словам главы минюста США Лоретты Линч, Deutsche Bank должен ответить "за незаконные операции и безответственные практики кредитования, которые нанесли серьезный и продолжительный ущерб инвесторам и американским гражданам". По словам чиновника, германский банк не только вводил в заблуждение инвесторов, его действия стали одной из причин мирового финансового кризиса 2008 года.

Минюст США выдвинул свои требования к Deutsche Bank в тот момент, когда сам банк находился под прицелом инвесторов и спекулянтов из-за его колоссального объема деривативов, а также убытков.

Акции финансового гиганта тогда день за днем обновляли исторические минимумы. Казалось, что уже ничего не может удержать Deutshe Bank от краха. Однако продажа части активов, а также активные высказывания инвесторов в защиту банка привели к тому, что акции банка начали расти.

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В общей сложности в 2016 году США оштрафовали Barclays, Deutsche Bank и Credit Suisse на $191 млн по обвинениям в допущенных нарушениях при операциях с использованием "темных пулов". Размер штрафа, предъявленного в 2015 году за аналогичные нарушения американскому Goldman Sachs, был более чем в 100 раз меньше.