ДКБ 2020 откроет бизнесу больше возможностей

Самыми активными регионами по количеству выданных кредитов по ДКБ 2020 за 2016 год стали Алматы, Астана и ЗКО - 35% от РК.

Дорожная карта бизнеса 2020 увеличивает доступ предпринимателей к финансовым механизмам. За 2016 год общая сумма выданных банками кредитов по договорам субсидирования составила 279,9 млрд тенге - это на 78% превышает 2015 год и является рекордом за весть период программы.

Среди трех направлений ДКБ 2020, основной поток кредитов направляется на "отраслевую поддержку предпринимателей". За 2016 год по данному направлению общая сумма выданных кредитов составила 160,2 млрд тенге, что на 41% больше 2015 года. За весь период программы самыми активными регионами в данном направлении являются Алматы, Астана, Павлодарская область.

"Поддержка новых бизнес-инициатив" концентрируется на малых городах, моногородах и селах. Тут самыми активными регионами являются Костанайская, Жамбылская, Карагандинская области. По данному направлению количество выданных кредитов увеличилось в 3 раза с 27 млрд тенге до 108,3 млрд тенге за 2016 год.

Сумма кредитов по проектам третьего направления "снижение валютных рисков предпринимателей" составила 11,4 млрд тенге, сократившись на 32% к 2015 году. Начиная с конца 2010 года большее количество проектов реализовано в Костанайской области, ЮКО и СКО.

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В рамках ДКБ 2020 через Фонд «ДАМУ» за 2016 год объем выплаченных субсидий увеличился на 20% с 26,7 млрд тенге до 31,9 млрд тенге. А также за три месяца текущего года объем субсидий составил уже 6,6 млрд тенге, что на 16% или почти на 1 млрд тенге больше аналогичного периода прошлого года.

В целом, с 2010 года или с начала введения данного механизма поддержки предпринимательства объем субсидий составил 145,6 млрд тенге. Было подписано более 9 тысяч проектов на общую сумму выданных кредитов 1,6 трлн тенге по трем направлениям.

По количеству заключенных договоров среди БВУ выделяются Народный Банк - 1 592 проекта с начала работы программы, Сбербанк - 1 279 проектов и БЦК - 1 207 проектов. По выданным кредитам Сбербанк - 367,8 млрд тенге, Народный Банк - 216,6 млрд тенге и Qazkom - 123,3 млрд тенге.

По гарантированию общая сумма выданных кредитов за 2016 год составила 26,9 млрд тенге (-0,2% к 2015 году). Объем выплаченных гарантий увеличился с 11 млрд тенге в 2015 году до 12 млрд в 2016 году. Отметим, что за три месяца текущего года было выплачено 2,7 млрд тенге гарантий, что на 42% превышает аналогичный период прошлого года.

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В целом, за весь период программы было подписано 2 797 договоров гарантирования на общую сумму кредитного портфеля 98,9 млрд тенге из них сумма гарантий составила 42,6 млрд тенге.

В разрезе регионов большее количество договоров гарантирования было подписано в Жамбылской области - 219, ВКО - 218, Актюбинской области - 209.

Среди БВУ по количеству договоров гарантирования сильно выделяются Сбербанк - 660 проектов, Народный Банк - 617 и БЦК - 452 проекта. По сумме выданных кредитов также Сбербанк - 9,4 млрд тенге, Народный Банк - 8,1 млрд тенге и БЦК - 5,7 млрд тенге.

Основной отраслью кредитования по ДКБ 2020 является обрабатывающая промышленность - 30,7% от общего количества договоров субсидирования и 40% от договоров гарантирования. На втором месте находится транспорт и складирование. По ДС 24,2% кредитов и по ДГ 14%.

Также по ДС 11,7% кредитов идет на торговлю, 7,3% на сельское хозяйство, 6,3% на здравоохранение, 5,7% на услуги по проживанию и питанию, 3,7% на образование и 2,4% на искусство, развлечения и отдых.

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По ДГ по 8% от общего числа кредитов направляется на здравоохранение и сельское хозяйство, 6% на услуги по проживанию и питанию, 5% на образование, 1% на профессиональную, научную и техническую деятельность и 1% на информацию и связь.

С начала введения программы среди регионов наибольшая активность наблюдается в Алматы, ЮКО и Алматинской области.

Общая сумма выданных кредитов по договорам субсидирования по ДКБ 2020 в Алматы составила 177,4 млрд тенге, в ЮКО 175,7 млрд тенге, в Алматинской области 140,1 млрд тенге. При этом по количеству проектов вперед выходят Павлодарская область - 788 проектов, ВКО - 739 проектов и СКО - 705 проектов. А в Алматы тем временем одобрено 606 проектов.

За 2016 год 35% всех выданных кредитов по программе пришлось на Алматы - 56,4 млрд тенге, Астану - 23,9 млрд тенге и ЗКО 17,9 млрд тенге.