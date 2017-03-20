Для запуска нового аэропорта в Ушарале выделено 896,9 млн тенге

Как сообщил аким района Алибек Жаканбаев, в городе Ушарал начали строить аэропорт, который будет сдан в эксплуатацию с наступлением первого купального сезона, передает МИА "Казинформ".

Для реализации проекта из бюджета выделено 896,9 млн тенге, из них в 2015 году освоено - 21,0 млн тенге, в 2016 году - 348,7 млн тенге. В 2017 году планируется освоение оставшихся 527,2 млн тенге. Пока его работа рассчитана на 3 межобластных авиарейса. Соответственно по выделенным бюджетным средствам цены на авиабилеты будут в пределах 20-25 тысяч тенге.

Планируется, что с появлением аэропорта иностранных туристов, посещающих Алаколь, станет больше. Если в 2016 году здесь отдыхало 400 тысяч человек, то благодаря новым туристическим объектам и налаженной логистике число иностранных туристов достигнет 700 тысяч человек, отметил Жаканбаев. Также ведется строительство гостиничных комплексов, увеличивается количество туристических объектов.

Этим летом отдыхать на побережье озера Алаколь Алматинской области смогут более 700 тыс. человек.