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Для запуска нового аэропорта в Ушарале выделено 896,9 млн тенге

20.03.2017 17:04   399   0
Как сообщил аким района Алибек Жаканбаев, в городе Ушарал начали строить аэропорт, который будет сдан в эксплуатацию с наступлением первого купального сезона, передает МИА "Казинформ". 
 
Для реализации проекта из бюджета выделено 896,9 млн тенге, из них в 2015 году освоено - 21,0 млн тенге, в 2016 году - 348,7 млн тенге. В 2017 году планируется освоение оставшихся 527,2 млн тенге. Пока его работа рассчитана на 3 межобластных авиарейса. Соответственно по выделенным бюджетным средствам цены на авиабилеты будут в пределах 20-25 тысяч тенге.
 
Планируется, что с появлением аэропорта иностранных туристов, посещающих Алаколь, станет больше. Если в 2016 году здесь отдыхало 400 тысяч человек, то благодаря новым туристическим объектам и налаженной логистике число иностранных туристов достигнет 700 тысяч человек, отметил Жаканбаев. Также ведется строительство гостиничных комплексов, увеличивается количество туристических объектов.
 
Этим летом отдыхать на побережье озера Алаколь Алматинской области смогут более 700 тыс. человек.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

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Цифра дня
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млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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