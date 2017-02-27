Для социальных проектов в Казахстане Япония выделила более $260 тысяч

Япония выделила гранты на реализацию социальных проектов в регионах Казахстана на сумму более 260 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ».

Правительством Японии было принято решение в 2016 году оказать в Казахстане финансовую помощь шести проектам по программе обеспечения человеческой безопасности «Корни травы».

В Посольстве Японии в понедельник состоялась церемония подписания грантовых контрактов.

Гранты, выделяемые японской стороной, получили: проект по оснащению медицинским оборудованием Кызылординского областного противотуберкулезного санатория для детей и подростков - сумма гранта составляет 10 905 долларов США.

Проект по оснащению медицинским оборудованием и реабилитационным тренажерами спортивно-реабилитационного центра инвалидов города Талдыкорган - сумма гранта составила 82 818 долларов США.

Проект по оснащению техникой и оборудованием Центральной районной больницы Таласского района Жамбылской области - сумма гранта 41 093 долларов США.

Три проекта по ремонту школ Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей на общую сумму 129 966 долларов США.

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Директор департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Айгуль Табергенова поблагодарила японскую строну за оказанную помощь в реализации социальных проектов.

Япония будет и впредь оказывать помощь Казахстану.

«Мы, конечно, будем продолжать оказывать помощь в рамках проекта «Корни травы». Но статус Казахстана с каждым годом меняется в лучшую сторону. Если раньше Казахстан был реципиентом, то сейчас он донор. Вы сами уже помогаете другим странам. Поэтому рамки нашей помощи в отношении Казахстана ограничиваются, по мере того как статус Казахстана изменяется. Поэтому фактически у нас осталась только программа «Корни травы», - пояснил чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Итиро Кавабата.