Доход республиканского бюджета в 2017 году оценивается в 4 трлн 891,9 млрд тенге

Расходы республиканского бюджета на 2017 год увеличены на 2 трлн 615,1 млрд тенге, сообщил глава Министерства национальной экономики РК Тимур Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год. Доходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение поступлений ожидается по КПН, НДС за счет улучшения макроэкономических показателей и ЭТП на нефть.

В целях реализации поручений главы государства, данных в Послании народу Казахстана и на расширенном заседании Правительства 3 февраля текущего года, а также принятия дополнительных антикризисных мер предусматривается увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 трлн 92,9 млрд тенге до 1 трлн 534,6 млрд тенге; увеличение дефицита бюджета на 969,8 млрд тенге до 1 трлн 547,9 млрд тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 трлн 880 млрд тенге.

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С учетом этого, прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн 176,4 млрд тенге, что на 2 трлн 615,1 млрд тенге выше утвержденного объема», - сказал Т. Сулейменов, передает МИА КазИнформ.

Рост ВВП ожидается за счет более высоких темпов роста в промышленности до 3%, обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%, строительстве до 2,6% и транспорте и складировании до 4%. Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн тонн. Далее прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долл. США за баррель. Также индекс цен на металлы по прогнозам увеличится на 5,5% к уровню 2016 года. Снижен расчетный курс доллара США с 360 до 330 тенге. Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов до 45,1 млрд долларов, импорт - на 3,6 млрд долларов до 32,7 млрд долларов. Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6,0-8,0%.