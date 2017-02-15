Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
320.7
+0.006%
EUR/KZT
338.37
+0.011%
RUB/KZT
5.59
+0.000%
EUR/USD
338.37
+0.011%
EUR/CHF
338.37
+0.011%
EUR/JPY
338.37
+0.011%
GBP/USD
398.47
+0.009%
USD/CHF
320.7
+0.006%
USD/JPY
320.7
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
320.7 338.37 5.59
+0.006% +0.011% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.68
-0.001%
Нефть WTI
52.98
-0.002%
Золото
1234.4
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.68 52.98 1234.4
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Доход республиканского бюджета в 2017 году оценивается в 4 трлн 891,9 млрд тенге

15.02.2017 12:57   1399   0

Расходы республиканского бюджета на 2017 год увеличены на 2 трлн 615,1 млрд тенге, сообщил глава Министерства национальной экономики РК Тимур Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год. Доходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение поступлений ожидается по КПН, НДС за счет улучшения макроэкономических показателей и ЭТП на нефть.

В целях реализации поручений главы государства, данных в Послании народу Казахстана и на расширенном заседании Правительства 3 февраля текущего года, а также принятия дополнительных антикризисных мер предусматривается увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 трлн 92,9 млрд тенге до 1 трлн 534,6 млрд тенге; увеличение дефицита бюджета на 969,8 млрд тенге до 1 трлн 547,9 млрд тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 трлн 880 млрд тенге. 

Утренняя сессия: доллар укрепляется...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 15 февраля закрылись на уровне 322,00. По сравнению с итогами дн...

Tengri Bank планирует стать локомотивом для казахстано-индийского бизнеса

С учетом этого, прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн 176,4 млрд тенге, что на 2 трлн 615,1 млрд тенге выше утвержденного объема», - сказал  Т. Сулейменов, передает МИА КазИнформ.

Рост ВВП ожидается за счет более высоких темпов роста в промышленности до 3%, обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%, строительстве до 2,6% и транспорте и складировании до 4%. Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн тонн. Далее прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долл. США за баррель. Также индекс цен на металлы по прогнозам увеличится на 5,5% к уровню 2016 года. Снижен расчетный курс доллара США с 360 до 330 тенге. Прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов до 45,1 млрд долларов, импорт - на 3,6 млрд долларов до 32,7 млрд долларов. Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6,0-8,0%.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    58

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    74

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    124

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    50

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное