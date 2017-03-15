Доля инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает 20%

По мнению зампреда НБРК Дины Галиевой Казахстану важно сохранить диверсифицированную модель пенсионной системы, поскольку принцип диверсификации источников пенсионных выплат позволит пенсионной системе Казахстана оставаться финансово-устойчивой, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

С докладом на тему «Модернизация системы управления пенсионными активами» выступила заместитель Председателя НБРК Дина Галиева. В своем выступлении она рассказала о предложениях Национального Банка по передаче функций по управлению пенсионными активами в конкурентную среду. При этом, были затронуты такие аспекты, как возможности выбора вкладчиками компаний по управлению пенсионными активами, инвестиционной стратегии, возможности перевода накоплений из одной КУПА в другую, право выбора индивидуальной стратегии управления «сверхдостаточными» пенсионными накоплениями. Также в докладе отмечена роль ЕНПФ, как единого администратора и оператора всех информационных и финансовых потоков.

Большинство стран пошли по пути построения диверсифицированной модели пенсионной системы, предусматривающей выплату пенсий из различных компонентов. «Данная модель позволяет сгладить минусы одного компонента за счет плюсов другого», – отметила она.

Также, Дина Галиева сообщила, что «международными стандартами рекомендована необходимость обеспечения пенсионерам коэффициента замещения на уровне не менее 40% утраченного заработка при рабочем стаже не менее 35 лет и регулярности отчислений 12 раз в год». «Соответствие данным стандартам в Казахстане обеспечивается за счет выплат из различных компонентов, включая солидарную и базовую пенсии, пенсионную выплату из ЕНПФ, с 2023 года выплату из условно-накопительного компонента и с 2030 года минимальную гарантированную пенсию из бюджета».

«В Казахстане на 1 января 2017 года доля «чистого» инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает 20%», - отметила заместитель председателя.

По ее словам доходность пенсионных фондов во всем мире зависит от изменения ситуации на международных фондовых рынках и экономической конъюнктуры и может в значительной степени меняться от отрицательного значения к положительному и наоборот.

В частности, она сказала, что «вкладчика наделят правом выбора инвестиционной стратегии и частной управляющей компании, что, на наш взгляд, послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг, например, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению большего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях». «Реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан. На сегодняшний день концепция будущей реформы системы управления пенсионными накоплениями обсуждается с Правительством Республики Казахстан», – уточнила Д. Галиева.