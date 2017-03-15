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Доля инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает 20%

15.03.2017 18:07   2113   0
По мнению зампреда НБРК Дины Галиевой Казахстану важно сохранить диверсифицированную модель пенсионной системы, поскольку принцип диверсификации источников пенсионных выплат позволит пенсионной системе Казахстана оставаться финансово-устойчивой, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
С докладом на тему «Модернизация системы управления пенсионными активами» выступила заместитель Председателя НБРК Дина Галиева. В своем выступлении она рассказала о предложениях Национального Банка по передаче функций по управлению пенсионными активами в конкурентную среду. При этом, были затронуты такие аспекты, как возможности выбора вкладчиками компаний по управлению пенсионными активами, инвестиционной стратегии, возможности перевода накоплений из одной КУПА в другую, право выбора индивидуальной стратегии управления «сверхдостаточными» пенсионными накоплениями. Также в докладе отмечена роль ЕНПФ, как единого администратора и оператора всех информационных и финансовых потоков. 
 
Большинство стран пошли по пути построения диверсифицированной модели пенсионной системы, предусматривающей выплату пенсий из различных компонентов. «Данная модель позволяет сгладить минусы одного компонента за счет плюсов другого», – отметила она.
 
Также, Дина Галиева сообщила, что «международными стандартами рекомендована необходимость обеспечения пенсионерам коэффициента замещения на уровне не менее 40% утраченного заработка при рабочем стаже не менее 35 лет и регулярности отчислений 12 раз в год». «Соответствие данным стандартам в Казахстане обеспечивается за счет выплат из различных компонентов, включая солидарную и базовую пенсии, пенсионную выплату из ЕНПФ, с 2023 года выплату из условно-накопительного компонента и с 2030 года минимальную гарантированную пенсию из бюджета».
 
«В Казахстане на 1 января 2017 года доля «чистого» инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает 20%», - отметила заместитель председателя.
 
По ее словам доходность пенсионных фондов во всем мире зависит от изменения ситуации на международных фондовых рынках и экономической конъюнктуры и может в значительной степени меняться от отрицательного значения к положительному и наоборот.
 
В частности, она сказала, что «вкладчика наделят правом выбора инвестиционной стратегии и частной управляющей компании, что, на наш взгляд, послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг, например, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению большего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях». «Реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан. На сегодняшний день концепция будущей реформы системы управления пенсионными накоплениями обсуждается с Правительством Республики Казахстан», – уточнила Д. Галиева.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    77

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    23

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    635

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    146

Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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