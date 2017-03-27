Долг алматинцев по налогу за транспорт превысил 6 млрд тенге

Задолженность алматинцев по налогу на транспорт составляет 6,2 миллиарда тенге.

Об этом на брифинге сообщил представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жамбыл Сураганов.

По его словам, это задолженность с 2015 года, в этой сумме нет задолженности за 2016 год. Задолжникам рассылаются письма с напоминанием. Если в течение месяца налог не будет уплачен, Комитет госдоходов будет обращаться в суд.

«Мы все хорошо знаем, что деньги, поступающие в виде налогов, расходуются на социальные программы государства. Например, в Алматы 150 тысяч человек не платят налог на транспорт. Общий объем задолженности составляет 6,2 миллиарда тенге», - сказал Ж.Сураганов.