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Доллар растёт после выступления Трампа

01.02.2017 16:53   2003   0

Доллар повысился к корзине основных валют-соперников в среду на фоне поиска выгодных сделок, начавшегося после снижения американской валюты до минимума семи недель накануне, отражающего растущее беспокойство о том, что США стремятся положить конец двадцатилетней политике "сильного доллара".

Валюта США просела во вторник, так как президент США Дональд Трамп и его советник по торговым вопросам Питер Наварро раскритиковали Германию, Японию и Китай, сказав, что торговые партнёры девальвируют свои валюты в ущерб США.

"Все другие страны живут девальвацией, - сказал Трамп. - "Смотришь, что делает Китай, смотришь, что годами делала Япония. Они играют с валютным рынком, они играют с девальвацией рынка, а мы сидим как кучка дураков", - сказал Трамп.

Евро снизился на 0,08 процента до $1,0787 после роста до пика семи недель в $1,0812 в ходе предыдущего дня.

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Китайский юань укрепился на 0,1 процента после роста примерно на 0,4 процента во вторник.

Курс тенге к доллару США по итогам дневной сессии составил 325 тенге за доллар США. Национальная валюта ослабла на 1,03 тенге.

Акционеры АО «Цеснабанк» и АО «БанкЦентрКредит» прокомментировали будущую сделку

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