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Доллар вернулся к максимуму 14 лет

28.12.2016 10:24   503   0

Доллар США вернулся к максимуму с декабря 2002 года по отношению к корзине основных валют во вторник после того, как данные показали, что уверенность потребителей в США в декабре поднялась до самого высокого уровня с августа 2001 года.

Conference Board заявила, что индекс потребительской уверенности подскочил в этом месяце до 113,7 c 109,4 в ноябре. Аналитики ожидали, что индекс снизится до 109,0 в декабре.

Оптимистичные данные повысили оптимизм в отношении здоровья американской экономики и поддержали ожидания подъема процентной ставки в ближайшие месяцы.

Доллар вырос на 0,4% против йены до 117,55, упав с максимума десяти с половиной месяцев 118,65, достигнутого на прошлой неделе.

Иена незначительно отреагировала на данные по инфляции в Японии, которые показали, что базовый индекс потребительских цен падает девятый месяц подряд в ноябре.

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Между тем, евро почти не изменился по отношению к доллару США и торговался на 1,0454, держась у 13-летнего минимума прошлой недели на 1,0352.

Инвесторы следят за событиями вокруг Banca Monte dei Paschi di Siena после того, как Европейский центральный банк сообщил проблемному итальянскому кредитору, что ему необходимо покрыть дефицит капитала в €8,8 млрд ($9,2 млрд) вместо €5 млрд, которые оценивались банком изначально.

Утренняя сессия: тенге укрепился

Британский фунт опустился на 0,2% до 1,2256 по отношению к доллару, держась у семинедельного минимума на 1,2229, достигнутого в конце прошлой недели, на фоне неопределенности по поводу процессавыхода Британии из ЕС.

Доллар получил поддержку на фоне ожиданий очередного подъема процентной ставки в США и ускорению темпа повышений ставки во время администрации новоизбранного президента Дональда Трампа.

После выборов США в начале ноября американская валюта подскочила почти на 6%. В начале этого месяца ФРС повысила процентную ставку впервые за год и спрогнозировала еще три увеличения в 2017 году, в отличие от центральных банков в Европе и Японии, где по-прежнему наблюдается приверженность к либеральной денежно-кредитной политике.

Повышение ставки обычно укрепляет доллар, так как валюта становится более привлекательной для ищущих прибыли инвесторов.

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