Доступность кредитов юрлицам в национальной валюте повышается

По итогам 2016 года наблюдалось постепенное снижение ставок по кредитам банков, предоставленных юридическим лицам в национальной валюте, – с максимального значения в январе 2016 года 25,8% до 14,4% в декабре 2016 года.

Снижению ставок по тенговым кредитам способствовали улучшение ситуации с краткосрочной ликвидностью, усиление конкуренции на рынке банковских услуг, снижение базовой ставки Национального Банка и стоимости внутреннего фондирования. Таким образом, тенговые кредитные ресурсы становятся более доступными и, соответственно, рассматриваются как источник финансирования текущей деятельности предприятий. При сохранении позитивной динамики ставки повысится роль тенгового кредитования в качестве источника инвестиций в основной капитал.

Снижение ставки по кредитам положительно отразилось на объемах выдаваемых займов. По сравнению с 2015 годом кредиты, выданные предприятиям в национальной валюте, выросли на 2,2% до 5 549,3 млрд тенге, при этом 55% было выдано во втором полугодии, в период более низкой базовой ставки. Наибольший объем кредитов в национальной валюте был направлен предприятиям таких отраслей экономики, как торговля (52,6%), промышленность (27,5%), строительство (5,5%).

Расходы на проведение ЧМ по футболу 2018 года в России выросли до 638 млрд руб.