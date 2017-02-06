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Доступность кредитов юрлицам в национальной валюте повышается

06.02.2017 19:27   952   0

По итогам 2016 года наблюдалось постепенное снижение ставок по кредитам банков, предоставленных юридическим лицам в национальной валюте, – с максимального значения в январе 2016 года 25,8% до 14,4% в декабре 2016 года.

Снижению ставок по тенговым кредитам способствовали улучшение ситуации с краткосрочной ликвидностью, усиление конкуренции на рынке банковских услуг, снижение базовой ставки Национального Банка и стоимости внутреннего фондирования. Таким образом, тенговые кредитные ресурсы становятся более доступными и, соответственно, рассматриваются как источник финансирования текущей деятельности предприятий. При сохранении позитивной динамики ставки повысится роль тенгового кредитования в качестве источника инвестиций в основной капитал.

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Снижение ставки по кредитам положительно отразилось на объемах выдаваемых займов. По сравнению с 2015 годом кредиты, выданные предприятиям в национальной валюте, выросли на 2,2% до 5 549,3 млрд тенге, при этом 55% было выдано во втором полугодии, в период более низкой базовой ставки. Наибольший объем кредитов в национальной валюте был направлен предприятиям таких отраслей экономики, как торговля (52,6%), промышленность (27,5%), строительство (5,5%).

Расходы на проведение ЧМ по футболу 2018 года в России выросли до 638 млрд руб.

 

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