Dow Jones и NASDAQ обновили максимумы

Американские фондовые индексы Dow Jones и NASDAQ обновили исторические максимумы на открытии торгов во вторник, сообщают Вести.

Индекс Dow Jones industrial Average вырос на 61,66 пункта, или 0,31%, до 20 114,08 пункта.

Индекс S&P500 прибавил 2,88 пункта, или 0,12%, до 2 295,44 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 7,06 пункта, или 0,12%, до 5 670,62 пункта.

Лидерами роста стали акции Centene Corp (+8,06%), National Oilwell Varco Inc. (+6,46%), TransDigm Group Inc. (+5,48%), Emerson Electric Co.(+5,01%).

Аутсайдерами рынка стали котировки акций Michael Kors Holdings Ltd. (-13,93%), General Motors Co. (-5,14%), Fidelity National Information Services Inc. (-4,30%), Vulcan Materials Co. (-3,84%).

General Motors опубликовала данные за IV квартал, сообщив об убытках в размере $500 млн. Убытки связаны с изменениями курсов валют. Компания не прогнозирует прибыли в 2017 г. В компании считают, что прибыль будет нулевой или немного вырастет относительно 2016 г.

Чистая прибыль снизилась до $1,8 млрд, или $1,19 на акцию. Годом ранее компания показала прибыль $6,3 млрд, или $1,17 на акцию.

По итогам года компания заработала на 14% меньше, чем в 2015 г., или $2,4 млрд ($1,28 на акцию). Скорректированный показатель превзошел прогнозы аналитиков на уровне $1,17 на акцию.

General Motors прогнозирует годовую скорректированную прибыль на акцию в 2017 г. в диапазоне от $6,00 до $6,50 против $6,12 годом ранее.