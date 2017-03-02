Dow Jones впервые в истории превысил 21 000 пунктов

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - впервые в истории превысил 21 000 пунктов. К 21:20 (по Астане) индекс вырос на 255,93 пункта и достиг отметки 21 068,21, сообщают ТАСС.

Рубеж в 20 000 пунктов индекс Dow Jones преодолел 26 января.

"Курсы акций растут со дня президентских выборов 8 ноября. Последний по времени рубеж - 21 000 пунктов - был преодолен после того, как президент Дональд Трамп выступил с оптимистической речью на заседании обеих палат Конгресса во вторник вечером, хотя он и не изложил подробно свою программу. Еще одним фактором, повлиявшим на настроения инвесторов, стали ожидания того, что ФРС повысит в марте уровень учетной ставки", - отмечает газета The Wall Street Journal.

Накануне Трамп впервые в качестве президента выступил в Конгрессе. В своей речи он подчеркнул, что новая администрация намерена фактически отказаться от интервенционизма за рубежом и уделять основное внимание решению проблем и задач США. Основным способом достижения этой цели нынешнее правительство считает обеспечение мощного роста национальной экономики.

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"Мы не услышали много нового от президента Трампа. Рынок ориентируется прежде всего на ФРС. Там считают, что положение в экономике прочное, и готовятся поднять в этом году учетную ставку", - отметил глава департамента инвестиций UBS Wealth Management Марк Хефеле.