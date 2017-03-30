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Джефф Безос занял второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg

30.03.2017 10:26   653   0

Джефф Безос, возглавляющий компанию Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, поднялся в среду на второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Ранее вторую позицию в указанном рейтинге занимал известный американский финансист Уоррен Баффет, владелец инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. По итогам последних фондовых торгов Безос потеснил Баффета.

Состояние Безоса оценивается теперь в $75,6 млрд, за последние сутки оно увеличилось на $1,49 млрд. Во время торговой сессии в среду капитализация Amazon выросла примерно на $9 млрд.

Суммарная стоимость активов Баффета превышает $74,9 млрд, она за 24 часа уменьшилась на $809 млн.

Самым богатым человеком планеты уже много лет является один из создателей компании-разработчика программного обеспечения Microsoft Билл Гейтс. На его счету, по последним оценкам Bloomberg, в общей сложности $86 млрд. Гейтс за последние сутки потерял $11,4 млн.

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Американский журнал Forbes 20 марта опубликовал свои оценки по поводу стоимости активов богатейших людей мира. Составленный журналистами издания список возглавлял Гейтс, на втором месте находился Баффет, замыкал первую тройку Безос.

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Безосу также принадлежит американская фирма Blue Origin. Она входит в число коммерческих структур, заявивших о намерении запустить регулярные туристические "полеты в космос". Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным компаниями Boeing и Lockheed Martin, она разрабатывает ракетный двигатель BE-4. Он задуман на смену российскому РД-180, устанавливаемому в настоящее время на первой ступени ракеты Atlas V.

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  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    0

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Ертай Салимов
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