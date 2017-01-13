Джордж Сорос потерял около $1 млрд после победы Трампа

Состояние знаменитого американского миллиардера Джорджа Сороса в течение нескольких дней после победы Дональда Трампа на президентских выборах США уменьшилось примерно на $1 млрд вследствие неожиданных тенденций на фондовом рынке, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По ее данным, на следующий день после выборов, которые прошли в США 8 ноября прошлого года, котировки на американских биржах первоначально резко упали, что соответствовало ожиданиям большинства инвесторов, в том числе Сороса. Однако в течение суток ситуация на торгах коренным образом изменилась, акции начали расти.

Как отмечает издание, рост достиг в течение последующих дней после выборов среднего показателя в 10%, что негативно отразилось на финансовом состоянии Сороса, который не ожидал таких тенденций. "На фондовом рынке произошел подъем на фоне ожиданий того, что политика Трампа приведет к увеличению доходов корпораций и в целом положительно скажется на экономике", - пишет газета. По ее данным, после этого Соросу пришлось скорректировать стратегию игры на бирже, что позволило ему избежать дальнейших финансовых потерь.

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Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд.