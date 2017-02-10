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ЕАБР допущен к участию в торгах ценными бумагами на KASE

10.02.2017 16:04   632   0

Решением правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 10 февраля 2017 года Евразийский банк развития (ЕАБР) допущен к участию в торгах ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на KASE.

Получив статус участника фондовой категории и категории деривативов, ЕАБР планирует активно присутствовать на рынке РЕПО, рынке государственных ценных бумаг, и при наличии спроса увеличить ликвидность на рынке деривативов по инструменту фьючерс на пару доллар/тенге.

В прошлом году, в целях интеграции финансовых рынков Казахстана и России, ЕАБР начал оказывать услуги маркет-мейкерства по паре RUB/KZT на Московской бирже и KASE.

Справка

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Утренняя сессия: тенге незначительно окреп...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 10 февраля закрылись на уровне 323,97. По сравнению с итогами дн...

Утренняя сессия: тенге незначительно окреп

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов.

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". KASE занимает 2-е место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS.

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