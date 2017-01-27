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ЕАБР: Курс на снижение инфляции продолжится в 2017 году

27.01.2017 20:05   384   0

По итогам прошедшего года страны евразийского региона продемонстрировали стабилизацию обменного курса, а в ряде случаев и значительное укрепление национальной валюты, несмотря на то, что 2016 год для стран Евразийского банка развития (ЕАБР) начался непросто. Об этом говорится в ежеквартальном Макроэкономическом обзоре, подготовленном Группой Главного экономиста ЕАБР.

Ключевым достижением прошедшего года стало значительное снижение инфляции, которая в странах ЕАБР на конец 2016 года достигла исторического минимума в 5,8% по сравнению с 12,8% годом ранее. При этом курс на снижение инфляции к новым историческим минимумам вероятнее всего продолжится в 2017 году. 

В исследовании говорится, что в 2016 году ситуация с экономическим ростом изменилась в положительную сторону по сравнению с 2015 годом, но выглядит неоднозначно. По итогам года экономический спад в странах ЕАБР замедлился с 3,1% в 2015 году до 0,5% в 2016-м, однако ухудшение экономической динамики наблюдалось в двух из шести стран ЕАБР: Армении и Казахстане. Таким образом, несмотря на вероятный выход стран ЕАБР на положительный рост в 2017 году, перспективы динамичного восстановления экономики в евразийском регионе пока остаются умеренными, в связи с чем одним из ключевых вопросов в экономической повестке дня для стран ЕАБР является поиск новых локомотивов роста. На ежегодной конференции ЕАБР в ноябре 2016 года в Москве участники отметили фактор экономической интеграции как один из наиболее важных с точки зрения улучшения динамики экономики стран региона.

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Наряду с ключевыми тезисами ежегодной конференции Банка в настоящую публикацию также включен специальный доклад, в котором в контексте обзора особенностей экономической географии стран Евразии отмечается важная роль интеграции и развития инфраструктуры для стран региона.

В течение 2017 года наиболее вероятен инерционный сценарий восстановления экономики стран ЕАБР и снижения инфляции на фоне стабилизации внешних условий. Эксперты Банка прогнозируют рост экономик ЕАБР на 0,9% с дальнейшим ускорением до 1,5% в последующие два года. При этом сохраняются возможности для дальнейшего ослабления инфляции, которая, по оценкам ЕАБР, снизится с 5,8% в конце 2016 году до 4,6% в 2017 году. Ограничения со стороны спроса, стабилизация обменных курсов и потоков капитала, а также консервативная денежно-кредитная политика в большинстве стран региона будут способствовать продолжению тенденции снижения инфляции.

С полной версией работы «Макрообзор ЕАБР» можно ознакомиться здесь.

Справка

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Bloomberg: казахстанский тенге – самая волатильная валюта 2016 года

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