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ЕАБР: МБР увеличили финансирование проектов в СНГ в 2,3 раза

30.01.2017 14:35   670   0

Международные банки развития (МБР) активно наращивали деятельность в странах СНГ: по сравнению с III кварталом 2016 года, объем финансирования в IV квартале 2016 года вырос в 2,3 раза и составил 4,4 млрд долл. США. 

Об этом говорится в обзоре, подготовленном Управлением стратегического и отраслевого анализа Евразийского Банка Развития «Краткие итоги инвестиционной деятельности международных банков развития в IV квартале 2016 г. в странах СНГ, а именно в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане». В докладе отмечается, что основной фокус деятельности международных банков развития (МБР) приходился на сектор энергетики.

За IV квартал 2016 года в выше перечисленных странах Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития утвердили к финансированию 37 инвестиционных проектов в частном секторе (включающих инвестиционно-проектные займы и инвестиции в капитал) на общую сумму в $2 млрд, что в 4,4 раза больше, чем в III квартале 2016 г.

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Наибольшая доля проектов в частном секторе (62% от суммы всех проектов, подписанных в IV квартале 2016 г.) реализуется в энергетическом секторе, где общая сумма кредитов МБР составляет $1,2 млрд. Основной объем финансирования в данном секторе связан с проектами по азербайджанскому газовому месторождению Шах-Дениз.

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Наибольшая доля утвержденных объемов финансирования в частном секторе приходится на Азербайджан (55%, два проекта) и Казахстан (23%, десять проектов). Основными инвесторами в Азербайджане стали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Азиатский банк развития (АБР), в Казахстане – Евразийский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

В России в IV квартале 2016 г.  было подписано четыре проекта на сумму $150 млн (8% от утвержденных объемов финансирования в частном секторе в СНГ в отчетном периоде). Из них из средств Евразийского банка развития было профинансировано: в секторе «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность» - на сумму 90 млн долл. США, в секторе «Транспорт и Транспортная инфраструктура» - $29,4 млн, в «Финансовом секторе» - $10 млн. Из средств Черноморского банка торговли и развития – в «Финансовом секторе» на сумму $21,04 млн.

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За тот же период члены Группы Всемирного банка (ВБ) – Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Азиатский банк развития (АБР), Евразийский фонд стабилизации и развития (Фондом  управляет ЕАБР), Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк - утвердили к финансированию 26 проектов для суверенного финансирования(включающих специальные суверенные займы правительствам стран, техническую помощь и гранты) с общим объемом $2,4 млрд.

Наибольший объем суверенного финансирования в IV квартале 2016 г. был представлен в энергетическом секторе (52%), где объем инвестиций составил 1,2 млрд долл. США. Значительную долю в данном секторе занимает проект по предоставлению гарантии Группы ВБ в размере $500 млн в рамках финансирования закупки газа компанией «Нафтогаз Украина», а также проект по выпуску гарантии АБР в размере 500 млн долл. США в рамках разработки месторождения Шах-Дениз-2 в Азербайджане.

Наибольший объем помощи – $626 млн (26% от общего объема суверенного финансирования МБР в СНГ в IV квартале 2016 г.) получил Узбекистан в транспортном, агропромышленном и энергетическом секторах. В Азербайджане (21%) АБР подписал один проект в энергетическом секторе на сумму $500 млн. В Украине (21%) Группа ВБ подписала один проект в энергетическом секторе на сумму $500 млн. В Казахстане (8%) АБР подписал один проект в секторе малого и среднего бизнеса на сумму 201 млн долл. США. Авторы доклада отмечают, что объемы суверенного финансирования МБР в IV квартале 2016 г. в сравнении с III кварталом 2016 г. увеличились на 65%.

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В целом за 2016 г. Международные банки развития одобрили к финансированию в странах СНГ проектов на сумму $10,6 млрд, из которых 31% - финансирование в частном секторе, 69% - суверенное финансирование.

По мнению экспертов ЕАБР, рост общего финансирования МБР в странах СНГ до $4,4 млрд в последнем квартале 2016 г. был связан с завершением к концу года внутренних процедур по подготовке проектов как заемщиков, так и кредиторов.

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