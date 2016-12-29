ЕАБР предоставил Промышленно-металлургическому холдингу кредитную линию на $90 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) подписал с Промышленно-металлургическим холдингом (ПМХ) кредитный договор, предусматривающий финансирование проекта по увеличению мощности по добыче железной руды. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления ЕАБР Константин Лимитовский и президент ООО УК «ПМХ» Евгений Зубицкий.



В соответствии с документом, ЕАБР предоставит $90 млн США ПМХ сроком на 8 лет. Заемщиком по сделке выступает ОАО «Комбинат КМАруда», поручителями – ПАО «Кокс» и ПАО «Тулачермет». Цель кредитной линии – финансирование проекта по увеличению мощности по добыче железной руды за счет запасов нижних горизонтов Коробковского месторождения Комбината КМАруда.



«Аналитики ЕАБР еще в начале 2016 года прогнозировали восстановление рынка стали и черного проката, а впоследствии и металлургического сырья, включая коксующиеся угли и ЖРС, что стало возможно благодаря сокращению производственных мощностей в Китае. Поскольку реализация проекта направлена на обеспечение холдинга собственным железнорудным сырьем и на сокращение затрат, связанных с приобретением сырья на рынке, увеличение мощности Корорбковского месторождения окажет дополнительный положительный эффект на финансовые показатели ПМХ», - сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Константин Лимитовский.



Реализация проекта по строительству шахты предполагает увеличение мощности Комбината КМАруда с текущих 4,6 до 7 млн тонн железной руды в год. Начало добычи на нижележащем горизонте шахты им. Губкина (-250 метров) запланировано на конец 2019 – начало 2020 гг., а выход на производственную мощность – к 2022 году. Железорудные запасы КМАруды составляют 356 млн тонн, что является достаточным для обеспечения потребности ПМХ в данном сырье более чем на 50 лет.



«Договор с ЕАБР заключен в рамках финансовой стратегии ПМХ, направленной на снижение общей стоимости займов холдинга и увеличение сроков кредитования. Выборка основной линии будет производиться в течение длительного периода согласно проектной документации. Одновременно договор подразумевает возможность использования части лимита в размере не более $20 млн для возмещения ранее понесенных компанией затрат по проекту. Компания уже привлекла первый транш в рамках данного договора. Мы рады сотрудничеству с ЕАБР и планируем развивать совместную реализацию других проектов ПМХ», - прокомментировал Сергей Черкаев, вице-президент по финансам Промышленно-металлургического холдинга.

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