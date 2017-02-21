ЕБРР рассматривает возможность кредитования проекта «Кызыл»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность со-финансирования проекта «Кызыл», который ведет российский Polymetal в Казахстане.

«Кредит на 140 миллионов долларов США ТОО Bakyrchik Mining Venture, юрлицо на 100% контролируемое Polymetal International Plc, для финансирования разработки золотого месторождения «Кызыл» (Бакырчик), расположенного на северо-востоке Казахстана», - поясняется в объявлении международного финансового института, размещенного на корпоративном веб-сайте.

Окончательное решение о выделении займа Polymetal будет принято в конце апреля кредитным комитетом ЕБРР, уточняется на проектной странице. Там также размещены планы мероприятий по экологии, водопользованию и удалению сточных вод, взаимодействию с населением и заинтересованными сторонами в рамках заявленного финансирования.

«По истечении планируемого срока существования рудника будет осуществлена полная программа ликвидации рудника, которая будет включать рекультивацию и восстановление нарушенных земель. Полиметалл примет необходимые меры, чтобы исключить какую-либо угрозу здоровью и безопасности людей, а также чтобы были минимизированы остаточные экологические воздействия, включая предотвращение возможного долгосрочного физического и химического разрушения природных ресурсов в результате деятельности предприятия. Полиметалл также примет меры, чтобы были сведены к минимуму неблагоприятные воздействия на местное население, а социально-экономические выгоды были максимизированы», - указывается в проектной документации, представленной на рассмотрение ЕБРР.

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По данным СМИ, ранее Polymetal уже привлек на проект «Кызыл» кредиты на 350 млн долларов США у «Сбербанка» и 80 млн долларов у Евразийского банка развития.