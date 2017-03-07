ЕБРР возобновит работу в Узбекистане после десятилетнего перерыва

Если возвращение, как и ожидается, будет одобрено, президент ЕБРР Сума Чакрабарти посетит Узбекистан позднее в марте, передает reuters.com.

Как ожидается, возвращение получит зеленый свет на заседании совета директоров в среду. Оно последует за кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова в прошлом году, чье авторитарное руководство и жесткие меры в отношении прав человека фактически выдавили ЕБРР из самой населенной страны Центральной Азии.

На смену Каримову пришел экс-премьер страны Шавкат Мирзиёев, и возвращение банка должно побудить реформаторов к модернизации экономики Узбекистана, которую ЕБРР может поддержать в различных областях, начиная с энергоэффективности и заканчивая банками и помощи предпринимательству.

Совет директоров ЕБРР обсудит Узбекистан в среду, сказал источник в банке на условиях анонимности. По его словам, решение о возвращении, как ожидается, будет одобрено.

Представитель банка, отвечая на вопрос о возможном возвращении, сказала, что ЕБРР не комментирует повестку заседаний своего совета директоров.

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Комментируя отсутствие банка в Узбекистане в последнее десятилетие, она сказала, что условия в стране "были таковы, что для деятельности ЕБРР было крайне мало возможностей".

Отношения ЕБРР и Узбекистана ухудшились из-за ситуации с правами человека. Кризис наступил в 2003 году, когда правительство Каримова принимало ежегодное заседание ЕБРР в надежде привлечь иностранные инвестиции. Однако встреча обернулась противостоянием президента Узбекистана и правозащитных организаций, которые поддержало руководство ЕБРР.