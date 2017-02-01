Эксперты: финтех-индустрия в тренде

Финтех – одна из самых быстроразвивающихся отраслей в мире. Казахстанские эксперты полагают, что текущий год станет серьезной проверкой жизнеспособности скоринговых компаний. Об этапах развития, прогнозах и планах в интервью «Къ» рассказали руководители компании «Робот Займер», представляющей интересы сервиса на территории Казахстана и России: Сергей Седов – основатель сервиса онлайн-займов «Робот Займер», Индира Кенесарина – генеральный директор «Робот Займер» в Казахстане.

- Расскажите, пожалуйста, об этапах развития интернет-кредитования в Казахстане. Развивается ли данный финтех-продукт параллельно его развитию в России?

Индира Кенесарина: Интернет-кредитование в Казахстане развивается достаточно быстро. Этому способствуют потребность населения в данном финансовом продукте, развитие интернета, а также проникновение информации об услуге. Так, например, объем выдачи займов в ТОО «Займер» за IV квартал 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 867%.

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Сергей Седов: Также отмечу, что в 2015 году доля казахстанских заемщиков составляла 2,08% от российских, а уже в 2016 году этот показатель увеличился почти на 1 288% и составил 26,8%. В России бурный рост онлайн-кредитования начался в 2015 году и продолжился в 2016-м, связан он с увеличением осведомленности клиентов об услугах МФО в целом и услугах онлайн-МФО, в частности. На наш взгляд, сейчас Казахстан находится в начале 2015 года по развитию рынка онлайн-кредитования.

- Считаете ли Вы, что онлайн-кредиты – это альтернатива банковскому розничному кредитованию? Как складывается ситуация в России?

Индира Кенесарина: Согласно нашему исследованию прослеживается тенденция, что заемщики, получившие отказ в банке, обращаются к онлайн-займам. Данный показатель, безусловно, характерен в диапазоне тех сумм, которые может выдать сервис, в случае с «Роботом» это от 1 до 100 тыс. тенге на срок от 7 до 21 дня. Подобные отличия от банковских потребкредитов формируют интерес к онлайн-займам у людей, которым нужны небольшие суммы и на непродолжительный срок. Также ужесточение требований к выдаче розничных кредитов в банках РК способствует увеличению количества обращений за интернет-кредитами.

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Сергей Седов: На текущем этапе развития рынка онлайн-кредитования все поставщики услуг предлагают монопродукт - займы до зарплаты, и сейчас мы, на наш взгляд, дополняем рынок кредитования. Мы не конкурируем с традиционным кредитованием, а дополняем его. Услугой «займы до зарплаты» не стоит решать долгосрочные задачи - наши займы предназначены для устранения кассовых разрывов. При этом в Европе рынок альтернативного кредитования предлагает больший ассортимент продуктов - и потребительские займы сроком до 5 лет, и займы малому бизнесу, и прочие продукты-субституты. На наш взгляд, в течение следующих 2–3 лет в Казахстане рынок будет развиваться в том же направлении. Клиентам нужна услуга быстро, удобно и онлайн. Следует учесть тот факт, что бизнес-модель, рассчитанная на выдачу PDL-займов, построена таким образом, что платеж не делится на дифференцированные или аннуитетные платежи, то есть та сумма, которую оформил человек, а также ставка вознаграждения по займу - обязательны к выплате единоразовым платежом. Есть возможность пролонгации кредита, но выплата его тем не менее осуществляется только целиком. И данный вид кредитования не может конкурировать с розничным кредитованием в случае, если человек, оформляя заем, предполагает выплачивать заимствованные средства в течение длительного срока небольшими суммами.

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- Насколько конкурентен рынок онлайн-кредитования в РК?

Индира Кенесарина: На сегодняшний день немного основных игроков, что способствует высокой концентрации рынка, на долю 5 компаний приходится 70% рынка. Пока острой конкуренции не наблюдается, но в то же время сейчас идет процесс активного завоевания как можно большей доли рынка всеми игроками.

Сергей Седов: Полагаю, что 2017 год будет годом бурного развития рынка онлайн-кредитования, и он существенно увеличится в объемах. Значительно возрастет количество сервисов, обострится конкуренция на рынке. Но особого успеха добьются, на наш взгляд, те, кто предложит выгодные и комфортные условия для клиента, сможет привлечь достаточное фондирование, а также эффективно настроить работу онлайн-бизнеса. «Займер» также активно включился в этот процесс и, мы надеемся, станет одним из лидеров рынка, значительно увеличив объемы.

- Как вы оцениваете перспективы развития рынка в Казахстане? Будет ли этот процесс происходить по определенным этапам?

Сергей Седов: Перспективы рынка Казахстана просто огромные, потому что рынок сейчас находится в процессе своего формирования. На наш взгляд, будет проходить 3 этапа: бурный рост (1,5–2 года), затем консолидация рынка. Также будет эволюционировать продуктовая линейка - в 2017 году добавятся потребительские займы на большие суммы (возможно, до 400 тыс. тенге и на срок до года). Предполагаю, что в 2017 году информации о рынке станет значительно больше, а за счет PR и рекламы и клиентская база будет существенно расширяться. Немаловажным станет и вопрос предложения хороших и привлекательных условий для клиентов (выгода, удобство). Удобство в части способов получения и оплаты, времени на оформление займа и т. п. Выгода - это нахождение оптимального для рынка процентной ставки. Но думаю, что она не будет сильно отличаться от мировой практики и российской тоже - в диапазоне 1,5–2%. В России процесс развития происходил примерно по такому же сценарию. В период зарождения рынка в 2012–2013 годах интерес граждан был невысок, но уже с 2014 года спрос начал увеличиваться, достигнув пика в 2015 году и продолжил стремительное развитие в 2016-м.

Индира Кенесарина: Предполагаю, что для компаний, выдающих онлайн-займы, будет острым вопрос фондирования. Решив вопросы инвестиций, есть возможность демонстрировать большие объемы. Считаю, что этот год будет проверкой на жизнеспособность многих компаний - скоринг, эффективность оценки заемщика - встанет на первый план, также немаловажным фактором будет работа по урегулированию задолженности. Те компании, которые смогут не только привлечь инвестиции и активно финансировать займы, но и настроить качественный скоринг и процесс урегулирования задолженности, будут иметь прочный фундамент, способствующий дальнейшему успешному развитию.