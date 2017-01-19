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Эксперты кредитного рынка озвучили итоги года

19.01.2017 10:49   1503   0 Автор: Анна Шатерникова

В 2016 году база кредитных историй увеличилась более чем на 500 тысяч контрактов. Об этом в ходе пресс-конференции в Алматы сообщили эксперты Первого кредитного бюро (ПКБ).

В начале прошлого года аналитики ПКБ прогнозировали умеренный сценарий развития кредитного рынка. В подтверждение этих прогнозов, как показывает индекс кредитной активности (ИКА), рынок ожил лишь во втором полугодии и на конец года ИКА составил 25 пунктов против 20 в начале года. Учитывая, что база контрактов пополнилась на полмиллиона единиц, число уникальных заемщиков выросло на 315 тысяч. Это свидетельствует о том, что рынок кредитования в прошлом году рос как за счет вторичного кредитования имеющейся клиентской базы финансовых организаций, так и за счет потока новых заемщиков, для которых взятый кредит был первым.

«В целом, портфель розничного кредитования так и остался на уровне 4,6 трлн тенге, в то время как портфель бизнес-кредитования увеличился на 1,2 трлн тенге, составив 15,4 трлн тенге. Прирост бизнес-кредитов связан с тем, что банки в первом полугодии были не совсем активны в рознице, осваивая государственные программы и менее рисковые сегменты. Для многих банков бизнес-кредитование остается основным источником процентных доходов. База контрактников в этом сегменте за год увеличилась на 11 000 единиц. А уровень неработающих займов снизился с 15% до 13,4%», - сообщил генеральный директор ПКБ Руслан Омаров.

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Самый большой прирост в процентном выражении показали в прошлом году кредитные карты. Портфель кредитных карт увеличился на 5 млрд тенге, или на 83 000 держателей. Цифры достаточно скромные, но учитывая, что это первая волна активности за три года, рынок карт набирает обороты, и в 2017 году предложений и спроса по данному продукту будет больше. Абсолютным лидером по объему рынка розничного кредитования остается потребительское беззалоговое кредитование, портфель которого увеличился на 235 млрд тенге, или на 326 тыс новых заемщиков, составив в совокупности 2,3 трлн тенге.

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Портфель автокредитов за год сократился на 15% до 345 млрд тенге. Снизились объемы по ипотечному кредитованию. В 2016 году портфель ипотеки сократился на 128 млрд тенге, или на 9,4%. Почти на 70 млрд тенге уменьшился портфель залогового кредитования (потребительское залоговое кредитование). Сокращение объемов портфеля во многом означает нарастающие темпы роста погашения ранее выданных кредитов к темпам роста выдач новых, а также в целом свидетельствует о достаточно нишевом развитии рынка розничного кредитования в Казахстане.

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Розница по-прежнему является высокорисковым сегментом, но как отмечает индекс кредитного здоровья ПКБ (ИКЗ), казахстанцы стали более дисциплинированными в обслуживании кредитов. Так, ИКЗ на конец 2016 года составил 70%. В дефолте находится 19,7%, а количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры составило 7,6%.

Всего же по сумме просроченной задолженности доля NPL в рознице составила 17%, снизившись на 3,5% по сравнению с показателем годом ранее.

Специалисты ПКБ также поделились прогнозами по развитию рынка в 2017 году. Отмечая нарастающую турбулентность на рынке, связанную с возможной консолидацией банковского сектора, изменениями стратегий ряда банков, ПКБ прогнозирует достаточно консервативный рост на рынке кредитования. Ситуация может быть схожей с 2016 годом. Драйверами розничного кредитования останутся беззалоговые потребительские кредиты в разных сегментах, от классических товарных кредитов до кредитования онлайн. На розничном рынке борьба за заемщиков в сегменте потребительских кредитов развернется среди крупных банков из ТОР5, а в сегменте средних банков – за счет предложения кредитных карт.

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