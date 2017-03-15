Эксперты обсудили развитие Международного Финансового Центра «Астана»

Британская Коммерческая Палата в Казахстане и ACCA (Международная Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров) при поддержке АО «ForteBank» и в сотрудничестве с центром финансовых услуг Соединенного Королевства The City UK провели конференцию на тему регулирования международных финансовых центров.

В конференции приняли участие посол Великобритании Доктор Каролин Браун, Председатель правления АО «ForteBank» Магжан Ауэзов, директор по регуляторному развитию АССА Ша Али Хан, старший директор Агентства по финансовому регулированию и надзору Дубай Стефен Глинн, а также представители мировых инвестиционных, юридических и консалтинговых фирм.

«ForteBank, как один из ключевых банков Казахстана, приветствует создание Международного Финансового Центра «Астана» и считает своей задачей способствовать его становлению и развитию. Мы рады выступить сегодня площадкой для обсуждения и обмена опытом с международными экспертами. Уверены, что семинар, прошедший по инициативе Британской Коммерческой Палаты и АССА, был эффективен и принесет результат в формировании МФЦА», - отметил Магжан Ауэзов.

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Во время мероприятия эксперты и специалисты в области финансов обсудили основные вопросы регулирования финансовых центров и делились опытом других стран.

«Развитие новой биржи ценных бумаг обеспечит дополнительные механизмы для привлечения капитала и создаст возможности для внутренних и международных инвесторов вкладывать деньги в Казахстан. Кроме того, принятие общей структуры английского права обеспечит комфорт для компаний, использующих МФЦА, чтобы их деловые решения были подкреплены международно-уважаемой правовой базой, которая обеспечивает правовую определенность. И, наконец, МФЦА предоставит разнообразные возможности для трудоустройства, которые повысят интеллектуальный потенциал страны. Международный финансовый центр Дубая создал 22 000 новых рабочих мест в ОАЭ, и возможности трудоустройства растут из года в год. Я ожидаю, что МФЦ Астаны может рассчитывать на такой же уровень роста», - поделился своим мнением г-н Глинн.

В рамках семинара также состоялись дискуссии на темы нормативной базы финансовых центров и их взаимодействия с бизнесом и другими регулирующими органами.

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