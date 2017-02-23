Эксперты ожидали более плавного снижения базовой ставки

20 февраля Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%, сообщил председатель НБ РК Данияр Акишев. Таким образом, по его словам, ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности – 10%. Банкиры позитивно восприняли эту новость, однако другие аналитики предупреждают, что риски высокой инфляции все еще сохраняются.

Как пояснил Акишев, при принятии данного решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов: «Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше $50 за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах - торговых партнерах».

«Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов», - сообщил глава НБ РК.

По его словам, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе. «По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности, - сказал Акишев. - Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17:00 по времени Астаны».

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Представители банковского сообщества позитивно восприняли эту новость, считая снижение ставки своевременным и правильным решением. При этом многие из них ожидали более плавного снижения ставки по 0,5% в течение нескольких месяцев.

«В целом я смотрю позитивно на решение НБ РК по снижению ставки. По данным регулятора, для этого были все необходимые предпосылки: инфляция в пределах целевого коридора 6–8%, положительная динамика по дедолларизации депозитов, позитивные сигналы по опережающим индикаторам. Внешние фундаментальные факторы также остаются положительными. В то же время я ожидал, что по итогам заседания от 20.02 будет более плавное снижение по размеру ставки», - комментирует заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана» Ертай Салимов.

По словам Ертая Салимова, базовая ставка в первую очередь отражается на инструментах денежного рынка, то есть на ставках привлечения и размещения средств в тенге на короткий период до года. Эффект на долгосрочное фондирование будет ограничен и зависит от многих факторов.

«АО «АТФБанк» позитивно оценивает решение НБ РК по снижению базовой ставки. Мы считаем, что с учетом текущей сложившейся ситуации на международном и внутреннем финансовых рынках, устойчивых фундаментальных факторов внутреннего спроса, это своевременное и верное решение, которое окажет положительный эффект на экономику страны в целом», - сообщает пресс-служба банка.

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По мнению председателя правления АО «Нурбанк» Эльдара Сарсенова данное решение было принято Нацбанком с небольшим запасом в связи с положительной стабилизацией стоимости нефти, снижением инфляции и укрепления стоимости российского рубля.

«Удерживать высокую ставку для привлечения ресурсов в долгосрочной перспективе может привести к серьезным негативным процессам в экономике, которые сложно будет исправить в долгосрочном периоде. К примеру, у большинства участников рынка появиться интерес аккумулировать средства на депозитах в БВУ и получать фиксированный процент чем инвестировать в реальную экономику. На наш взгляд, в случае если появились положительные тенденции по принятию данного решения, почему бы не рискнуть и провести процедуру сейчас, чем ждать появления фактических показателей и принимать решения (потерять время)», - комментирует «Къ» Эльдар Сарсенов.

При этом банкиры обещают снижение ставок по кредитам в связи с удешевлением стоимости фондирования на денежном рынке.

«Процесс смягчения денежно-кредитной политики Нацбанка должен задать тренд на снижение ставок и по кредитам для МСБ, с учетом сроков предоставления займов и качества кредитного портфеля. Данный тренд мы наблюдаем с момента введения базовой ставки», - говорит Ертай Салимов.

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«Полагаем, что данное решение положительно отразится на ставках кредитования со стороны БВУ. При этом необходимо учитывать, что каждый БВУ самостоятельно определяет процентный спред в зависимости от внутренней политики, стратегии и целевых ориентиров. В то же время, учитывая фактор высокой конкуренции в банковском секторе, снижение отдельными участниками рынка ставок кредитования приведет к их последовательному снижению всеми участниками рынка, что в свою очередь окажет положительное влияние на кредитование МСБ в Казахстане», - комментирует пресс-служба АТФБанка.

По мнению аналитика Группы компаний «Финам» Богдана Зварича, снижение ставки регулятором окажет стимулирующее воздействие на экономику. Так, у банков снизится стоимость фондирования, в результате чего они смогут предложить экономике кредиты по более низким ставкам.

«Стоит отметить, что это также скажется и на ставках по депозитам, которые снизятся вслед за ключевой ставкой. Что же касается дальнейших действий регулятора, то, на мой взгляд, он на ближайших заседаниях займет выжидательную позицию, что позволит ему оценить влияние снижения ставки на экономику. В случае сохранение позитивных тенденций и сдержанной инфляции я не исключаю дальнейшего снижения ставки в середине этого года», - полагает эксперт.

Представители банковского сообщества ожидают еще одного снижения ставки - до 10–10,5% - в течение 2017 года при положительном развитии внутренних и внешних факторов.

«Годовая инфляция в январе 2017 года составила 7,9%, и в случае дальнейшего снижения инфляции в РК к нижнему коридору (6%), роста стоимости нефти выше 55 долларов США и укрепления стоимости российского рубля вероятность понижения базовой ставки увеличивается. По нашему мнению, базовая ставка в 2017 году не может быть на уровне инфляции или ниже инфляции в РК. У нас имеются ожидания, что инфляция в 2017 году будет ниже чем в 2016 году при этом базовая ставка в 2017 году вероятно сложится на уровне 10-10,5% годовых», - считает Эльдар Сарсенов.

Однако некоторые эксперты более критично отнеслись к решению Национального банка. Как пишут в своем обзоре аналитики Halyk Finance Мурат Темирханов и Асан Курманбеков, снижение базовой ставки до 11% стало достаточно неожиданным в свете более жесткой риторики относительно дальнейших шагов по ставке, озвучивавшейся при предыдущих снижениях ставки в октябре и ноябре 2016 года, когда шаг понижения ставки был уменьшен с 1 п. п. ранее до 0,5 п. п.

По их данным, несмотря на существенно снизившиеся доходы населения и подавленное кредитование экономики, в ноябре и декабре 2016 года произошло серьезное ускорение инфляции. В результате уровень годовой инфляции вышел за рамки инфляционного таргета НБ РК в 6–8% и по итогам года составил 8,5%. Инфляция в январе этого составила 7,9% г/г и вновь вернулась в коридор таргета НБ РК в 6–8% после исчерпания эффекта базы.

«Мы считаем, что риски ускорения инфляции продолжают присутствовать. В частности, на топливном рынке, в сфере тарифов естественных монополий, в ценах производителей промышленной продукции и так далее. С учетом того что треть импорта идет из России, определенное давление на инфляцию оказывает удешевление обменного курса тенге относительно рубля, имевшее место в последние 12 месяцев. Не менее значимое влияние на инфляционные процессы может оказать выделение дополнительной суммы целевого трансферта (1 трлн тенге) из Нацфонда в рамках расширения расходов бюджета на этот год», - пишут аналитики Halyk Finance».

Они полагают, что такое снижение базовой ставки и увеличение шага снижения могло быть продиктовано поручением главы государства Национальному банку и правительству по решению проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам (Послание Президента от 31 января 2017 года).

«На сегодня НБ РК изымает большие объемы ликвидности из банковского сектора (более 3,4 трлн тенге), и достаточно резкое уменьшение базовой ставки снизит доходность инструментов изъятия ликвидности, что будет способствовать росту коммерческого кредитования как физических, так и юридических лиц. Это в свою очередь окажет дополнительное давление на инфляцию. Мы считаем, что после такого неожиданного снижения базовой ставки было бы полезно выдержать паузу как минимум полгода для оценки влияния процентных ставок на экономику» - рекомендуют эксперты.