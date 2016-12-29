Эксперты: проблема Qazкom решается системно

Ситуация с Казкоммерцбанком стала свидетельством сложного положения финансового сектора в стране, отмечают отечественные и зарубежные аналитики. Одни эксперты предлагают разрубить гордиев узел, одним махом разделив активы БТА Банка и Qazкom. Другие считают, что выхода у Нацбанка нет, но принимаемые меры в целом подрывают долгосрочное устойчивое развитие страны.

Последние дни уходящего года на финансовом рынке Казахстана ознаменовались очередной проблемой. 23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники опубликовало сообщение о том, что Казахстан, спасая один из системообразующих банков страны, выделил экстренный заем, сумма которого может достигнуть 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд). Предоставление государственной финансовой помощи – один из вариантов, обсуждаемых в руководстве Казкоммерцбанка (Qazкom) и Национального банка, пишет издание. Между тем еще в ноябре в интервью Bloomberg президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признал, что Казкоммерцбанк действительно испытывает трудности с капиталом, и сказал, что он нуждается в санации. В этой связи правительство видит два варианта поддержки банка: либо акционеры найдут средства, либо банк обратится за господдержкой. Однако при этом глава государства подчеркнул, что власти Казахстана не позволят Казкоммерцбанку обрушиться.

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«ССС» означает высокую вероятность дефолта

Как пишет Bloomberg, Казкоммерцбанк начиная с 15 декабря уже получил от Нацбанка заем на 400 млрд тенге для поддержания ликвидности. Госорганам было поручено не допустить коллапса Казкомерцбанка, в связи с чем и обсуждаются различные сценарии спасения банка. Причина, по мнению аналитиков Bloomberg, кроется в глобальном финансовом кризисе. Согласно рейтинговым расчетам S&P Global Ratings (служба кредитных рейтингов Standard & Poor's), на которые ссылается агентство, почти каждый третий кредит либо не работает, либо перезаключен. Ранее S&P Global Ratings снизила долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Казкоммерцбанка с «B-» (прогноз «негативный») до «CCC+» («прогноз негативный»). Fitch Ratings также снизил прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в местной валюте с уровня «B-» до «CCC».

С точки зрения московского аналитика Fitch Ratings Романа Корнева, проблемы Казкоммерцбанка нарастают из-за его структурно убыточной производительности. «Мы пересматривали рейтинг на прошлой неделе. Мы всегда внимательно следим за тем, что происходит в секторе. Каких-то новых существенных событий пока не произошло. Но рейтинг банка «ССС» означает высокую вероятность дефолта», - отметил в комментариях «Къ» Роман Корнев.

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Впрочем, ситуация, сложившаяся вокруг банка, для экспертов не является чем-то из ряда вон выходящим. В феврале 2016 года аналитики Fitch Ratings отмечали, что под влиянием резкой девальвации тенге значительно вырос объем проблемных активов (в основном инвалютных) относительно капитала при слабой его прибыльности. В итоге они еще в начале года предупреждали, что Казкоммерцбанку потребуется внешняя поддержка капиталом наряду с реструктуризацией обязательств для восстановления финансовой устойчивости.

Почувствуйте разницу

Между тем, как считает казахстанский экономист Жангир Рахжанов, посыл в заявлении главы государства очевиден и подтверждает, что отечественным вкладчикам и заемщикам банка не стоит беспокоиться. Эксперт напомнил историю с БТА Банком, где отечественные клиенты никак не пострадали, несмотря на очень большие финансовые трудности в данной финансовой организации.

Однако, по словам Жангира Рахжанова, достаточно посмотреть отчет о движении денежных средств Казкоммерцбанка по полугодовой финансовой отчетности за 2016 год, как становится ясно, что помимо указанной банком прибыли за полугодие в размере 43 млрд тенге он несет и денежный убыток на практически аналогичную сумму - 40 млрд тенге. «Начисленные к полугодовой финансовой отчетности проценты по ссудам, предоставленным клиентам, составляют 192 млрд тенге. Тогда как аналогичная статья в отчете о движении денежных средств показывает всего 76 млрд тенге. Это говорит о том, что банк живыми деньгами собрал всего 40% от процентных доходов, начисленных на кредиты клиентам. 116 млрд тенге процентного дохода не было собрано. При этом Qazkom практически полностью оплатил свои начисленные процентные и операционный расходы», - резюмирует г-н Рахжанов.

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Главная причина сложной ситуации Казкоммерцбанка кроется в перешедших ему по наследству «плохих» кредитах БТА Банка, что, по мнению эксперта, и вызывает серьезное беспокойство рейтинговых агентств. «Интересно, что сумма кредита БТА в 5,8 раза больше капитала Казкома. При этом есть очень жесткий норматив Нацбанка, устанавливающий, что для заемщиков, являющихся лицами, связанными с банком особыми отношениями, сумма кредита не может быть больше 10% от капитала. То есть кредит БТА Банку должен быть не больше 42,3 млрд тенге. Что называется, почувствуйте разницу с текущей суммой кредита в 2471 млрд тенге», - отметил «Къ» экономист.

Есть ли выход в слиянии?

Как сообщало агентство Bloomberg, Halyk Bank, второй по величине кредитор в стране, может начать переговоры о получении контроля над Казкоммерцбанком на более позднем этапе спасения, если Казахстан согласится обеспечить около 1,5 трлн тенге, для того чтобы закрыть дыры в бюджете проблемного банка. В свою очередь ряд казахстанских СМИ также писали о слиянии двух крупных банков, в результате чего может появиться новый финансовый институт с активами размере $27 млрд. Однако при этом отмечалось, что сделка может быть осуществлена лишь после расчистки активов, что в свою очередь потребует вмешательства государства. Рейтинговое агентство Standard & Poor's полагает, что «кредитная линия не оценивается ККБ как проблемная и полномочия конечного акционера ККБ предполагают определенную степень контроля деятельности БТА. Однако способность БТА выплачивать весьма крупные суммы в погашение долга начиная с 2019 года остается неопределенной». Тем не менее агентство повысило рейтинг банка до «B-» с «CCC+», но сохранило негативный прогноз.

В то же время Казкоммерцбанк опроверг предположение о слиянии, распространив сообщение, где, в частности, говорилось, что «ККБ не делал предложений и не получал предложений от Halyk относительно возможного слияния и никаких переговоров между двумя банками относительно какого-либо слияния не ведется».

Halyk Bank хранит молчание, не опровергая и не подтверждая информацию. Однако, по мнению эксперта Fitch Романа Корнева, данная сделка для Halyk не приносит выгоды. «Возможное приобретение крупных проблемных банков, таких как Казкоммерцбанк, может отрицательно сказаться на финансово сильных приобретателях, их акционерах и кредиторах», - считает Роман Корнев.

А в остальном… все хорошо, все хорошо

В свою очередь главный финрегулятор страны не проявляет внешнего беспокойства. По сообщению пресс-службы Национального банка РК, АО «Казкоммерцбанк» выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме. «На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО «Казкоммерцбанк» возвращена Национальному банку половина от ранее выделенных средств. В настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО «Казкоммерцбанк», по повышению уровня капитализации», - отмечено в сообщении НБ РК.

В целом, если сравнить данные за 2009 год, когда государству пришлось тратить миллиарды долларов из Национального фонда на спасение банков, сегодняшнее спокойствие Нацбанка РК вполне объяснимо. Тогда внешний долг банковского сектора составлял $39,2 млрд и был в 4,6 раза больше нынешнего. На конец третьего квартала прошлого года внешний долг банковского сектора достиг $8,5 млрд, в том числе долгосрочный — $7,8 млрд, краткосрочный — $775 млн. Весь внешний долг Казахстана оценивался в $155,5 млрд, но на долю банковского сектора приходится лишь 5,5% от всего внешнего долга.

Комментируя ситуацию, пресс-служба Qazkom в свою очередь сообщает, что банк выполняет все пруденциальные нормативы Национального банка и Qazkom в числе других крупнейших финансовых институтов страны ведет работу с Национальным банком и Ассоциацией финансистов Казахстана по выработке стимулирующих мер с целью восстановления неработающих банковских активов и оживления кредитования экономики. «В мае мы представили новую стратегию развития до 2020 года. Она уже начала давать свои результаты: в течение второго полугодия активы банка выросли на 339 млрд тенге; вклады в банке увеличились на 406 млрд тенге; чистая прибыль на 1 октября 2016 года уже превысила 80 млрд тенге, а по итогам года мы ожидаем рекордного значения за последние 10 лет — порядка 100 млрд тенге. Это будет один из лучших показателей в банковском секторе», - подчеркивает в своем сообщении руководство Qazkom.

Что касается займа в размере 400,8 млрд тенге, то эти средства, по утверждению топ-менеджеров банка, проходят в рамках стандартных процедур по предоставлению краткосрочной ликвидности банкам второго уровня. Заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности. Как сообщает пресс-служба, банк прибегал к подобной практике не менее 10–12 раз за последние 10 лет. «В период декабрьских и новогодних праздников оборот наличных операций и платежей резко вырастает. Если за декабрь 2014 года казахстанцы обналичили через банкоматы Qazkom порядка 90 млрд тенге, то в декабре 2015-го – около 140 млрд тенге. По итогам декабря текущего года мы ожидаем оборота свыше 200 млрд тенге. Учитывая, что две трети платежей в Казахстане проходят через платежную систему Казкоммерцбанка, руководство Qazkom считает своим долгом сделать все возможное для исключения каких-либо задержек платежей наших клиентов», - отмечено в сообщении банка.

Краткосрочная поддержка не выход из ситуации

Ни для кого не секрет, что банки играют важнейшую роль в функционировании финансовой системы страны, и неплатежеспособность одного банка может создать эффект домино, что в свою очередь может катастрофически повлиять на финансовую систему и экономику страны в целом. Казкоммерцбанку была уже обещана поддержка на самом высоком уровне. Это, как считает экономист Саян Комбаров, сигнал кредиторам, что они могут не беспокоиться. Однако, с точки зрения эксперта, банковское кредитование и финансовая система во главе с Нацбанком РК, в том виде, в каком она сложилась в стране, в целом подрывают долгосрочное устойчивое развитие страны, поскольку моментальное поддержание БВУ в виде банковских или иностранных займов на самом деле не приводит к росту производительности, ответственному и прибыльному инвестированию. «Дело в том, что банки с частичным резервированием никогда не могут вернуть одновременно все вклады. В этом случае возможно падение прочих банков и потери вкладчиков или же Нацбанку придется оказать помощь прочим банкам за счет эмиссии, что приведет к обесценению тенге, снижению рейтингов заимствования БВУ», - поясняет эксперт.

Управляющий партнер Tengri Partners Ануар Ушбаев также не сомневается, что в целом «решение, принятое регулятором, скорее всего, будет системным, правильным и симметричным». Однако ранее он отмечал, что с 2009 года ежегодно можно было списывать по 5% неработающих кредитов — и проблемного портфеля у банков уже не было бы. Но, как считает эксперт, проблема в том, что казахстанские банки, признавая убытки в отсутствие адекватных провизий, уже давно имели бы отрицательный капитал.

В свою очередь экономист Жангир Рахжанов отмечает, что при оказании финансовой помощи со стороны государства, возникает проблема – moralhazard, когда гарантированная государственная поддержка может быть воспринята некоторыми крупнейшими банками, их акционерами и кредиторами как нечто обязательное и в итоге может привести к дополнительным государственным расходам и повышенным рискам для банковской системы. В этой связи эксперт предлагает разделить активы Qazкom и БТА Банка. И, дабы остановить проблемы БТА Банка, полностью выкупить его «негативный капитал» затратив на это оздоровление около $6 млрд.