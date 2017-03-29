Елжан Биртанов разъяснил изменения в системе обязательного медстрахования

В рамках системы медицинского страхования гражданам будет предоставляться два вида пакетов медицинских услуг, рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Елжан Биртанов напомнил, что с 1 июля 2017 года в стране начинает внедряться система обязательного медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. С 1 января 2018 года граждане Казахстана и застрахованные лица будут получать медицинские услуги в рамках ОСМС.

Он рассказал, что первый - базовый пакет ГОБМП включает в себя профилактические прививки, скорую помощь, санитарную авиацию, медицинскую помощь по экстренным показаниям, стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях, а также при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. Он будет доступен для всех граждан Республики Казахстан.

Наряду с этим будет оказываться амбулаторно-поликлиническая помощь с лекарственным обеспечением для лиц, не имеющих права на медицинскую помощь в системе ОСМС до 2020 года, то есть до внедрения всеобщего декларирования.

Второй - это пакет ОСМС, который включает медицинскую помощь, финансируемую за счет обязательных страховых взносов и отчислений в Фонд. Его могут получать лица, являющиеся участниками ОСМС. Это услуги амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторным лекарственным обеспечением, стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь, восстановительное лечение, медицинская реабилитация, высокотехнологичная помощь, паллиативная помощь и сестринский уход.

Елжан Биртанов сказал, что в нынешнем Послании народу Казахстана, Главой государства перед системой здравоохранения поставлены такие задачи, как проведение широкой информационно-разъяснительной работы системы обязательного социального медицинского страхования, информатизация здравоохранения, введение регулирования цен на лекарственные средства. Также, Глава Государства подчеркнул, что ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной.

В этой связи, при Министерстве создан и активно работает Бизнес-совет – площадка для решения задач государства и бизнеса. На сегодняшний день совместно с Азиатским Банком Развития реализуются четыре пилотных проекта ГЧП.

«Понимая, что ГЧП является сложным и затянутым во времени способом, больший акцент придается передаче медицинских объектов в доверительное управление. В целом по республике 9 объектов переданы в доверительное управление», - сказал министр.

В части регулирования цен на все лекарственные средства, министр отметил, что уже в текущем году запланировано внесение изменений в соответствующее законодательство РК.

Как ранее сообщалось, в Казахстане согласно проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» в части медицинского страхования, предлагаются следующие размеры ставок взносов и отчислений:

- отчисления работодателей: 1% - с июля 2017 года;1,5% - с 2018 года, 2% - с 2020 года, 3% с 2022 года;

- взносы работников: 1% - с 2019 года, 2% - с 2020 года;

- взносы ИП, частных нотариусов, физических лиц, получающих доходы по договорам – от дохода, но не менее 5% от 2 МЗП с июля 2017 года;

-ставки взносов лиц, не входящих в состав рабочей силы (непродуктивно самозанятые) – 5% от 1 МЗП с 1 января 2018 года;

- государство будет отчислять за социально-незащищенные слои населения 3,75% - с января 2018 года, 4% - с 2019 года, 4-5 % - с 2022 года.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область провел встречу с медицинским активом региона и посетил ряд объектов здравоохранения, а также ознакомился с работой системы управления электронной очередью посредством терминала, хирургической службы, горячей линии для решения проблемных вопросов и обращений населения области.