ERG договорилась о реструктуризации долга перед банком ВТБ

Eurasian Resources Group (ERG), ведущая диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов и банк ВТБ подписали дополнительное соглашение об изменении условий финансирования, сообщает пресс-служба компании.

Условия дополнительного соглашения включают в себя продление срока погашения основного долга Группы ERG перед банком ВТБ в размере около $3 млрд до 2022 года, изменение графика погашения и оптимизацию ковенантного пакета.

Новые параметры должны вступить в силу в 2017 году (при выполнении ряда дополнительных условий, предусмотренных соглашением), что дополнительно повысит ликвидность Eurasian Resources Group.

Александр Машкевич, председатель совета директоров Eurasian Resources Group, отметил: «За период трансформации, которую Группа проходит с 2014 года, мы достигли больших успехов – повысили эффективность бизнеса, оптимизировали расходы, стали более гибкими и конкурентоспособными. Приятно отметить, что в 2016 году Группа достигла более высокого уровня рентабельности EBITDA. Мы благодарны нашим партнерам, в первую очередь, из банка ВТБ за долгосрочное стратегическое сотрудничество и за очень конструктивный подход к ведению бизнеса».

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«Сегодня ERG, занимая лидирующие позиции на рынке, повышает свою прибыльность, а также развивает перспективные инвестиционные проекты на рынках алюминия, железной руды, ферросплавов, меди и кобальта, в электроэнергетике. Сформирован конкурентоспособный портфель таких проектов в каждом из ключевых регионов присутствия – Казахстане, Африке, Бразилии», – добавил г-н Машкевич.