Евразийский банк увеличит собственный капитал на 6 млрд тенге

Собственный капитал Евразийского банка будет увеличен на 6 млрд тенге. Таким образом, уставный капитал Банка увеличится до 57,1 млрд тенге, а регуляторный капитал превысит 103,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба банка.
В результате коэффициенты достаточности капитала Евразийского банка будут значительно превышать требования регулятора.
Показатели k1-1 и k1-2 увеличатся до 9,8%, показатели k2 вырастут до 11,7%.
Общее количество простых акций Банка, которые будут размещены, составит 918 471, цена одной акции зафиксируется на отметке 6 532 тенге.