Fitch повысило рейтинги АО ДБ «Альфа-Банк» до уровня «BB-»

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО ДБ «Альфа-Банк» в иностранной и национальной валюте с «B+» до «BB-», прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг повысился с BBВ(kaz) до BBB+(kaz), прогноз «Стабильный».

По мнению аналитиков агентства, повышение рейтингов Альфа-Банка в Казахстане до «ВВ-» с «В +» отражает достижение банком хороших финансовых показателей. АО ДБ «Альфа-Банк» проводит постоянную работу по улучшению качества своих активов, при этом стараясь сохранить низкую стоимость фондирования, значительный уровень запаса капитала и достаточную ликвидность.

Аналитики агентства Fitch оценили качество кредитного портфеля АО ДБ «Альфа-Банк» как «адекватное». По итогам 2016 года доля просроченных кредитов более чем на 90 дней составила 7%. При этом проблемная задолженность банка была покрыта резервами на 94%.

Агентство также отметило высокий уровень капитализации банка благодаря увеличению коэффициента достаточности капитала с 14% на конец 2015 года до 18% на конец 2016 года. Основными факторами роста показателей эксперты называют умеренную кредитную политику, высокий показатель рентабельности капитала (ROAE 12% на конец 2016 года) и способность банка покрыть большую часть расходов за счет операционной прибыли.

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Важно отметить, что Банк имеет прочные позиции относительно запаса ликвидности. Это обусловлено достаточной долей ликвидных активов и низкой стоимостью фондирования.

«В текущих рыночных условиях повышение кредитных рейтингов является важным подтверждением надежности Банка для наших клиентов и партнеров. По оценкам экспертов в лице рейтингового агентства, мы укрепляем свое положение на рынке и занимаем лидирующие позиции среди БВУ в части эффективного управления Банком и достижения хороших финансовых показателей. Это еще раз доказывает правильно выбранную стратегию развития Банка, наши приоритеты в работе с клиентами, непрерывное развитие команды и технологий», - отметил главный управляющий директор АО ДБ «Альфа-Банк» Андрей Тимченко.

Справка

АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A., представленный в России, Украине, Беларуси и Нидерландах. Альфа-Банк имеет безупречную деловую репутацию и работает с 1994 года, являясь первым российским банком в Казахстане.

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