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Fitch повысило рейтинги АО ДБ «Альфа-Банк» до уровня «BB-»

05.04.2017 15:22   810   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Fitch Ratings  повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО ДБ «Альфа-Банк» в иностранной и национальной валюте с «B+» до «BB-», прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг повысился с BBВ(kaz) до BBB+(kaz), прогноз «Стабильный».

По мнению аналитиков агентства, повышение рейтингов Альфа-Банка в Казахстане до «ВВ-» с «В +» отражает достижение банком хороших финансовых показателей. АО ДБ «Альфа-Банк» проводит постоянную работу по улучшению качества своих активов, при этом стараясь сохранить низкую стоимость фондирования, значительный уровень запаса капитала и достаточную ликвидность.

Аналитики агентства Fitch оценили качество кредитного портфеля АО ДБ «Альфа-Банк» как «адекватное». По итогам 2016 года доля просроченных кредитов более чем на 90 дней составила 7%. При этом проблемная задолженность банка была покрыта резервами на 94%. 

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Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 5 апреля закрылись на уровне 312,03. По сравнению с итогами днев...

Агентство также отметило высокий уровень капитализации банка благодаря увеличению коэффициента достаточности капитала с 14% на конец 2015 года до 18% на конец 2016 года. Основными факторами роста показателей эксперты называют умеренную кредитную политику, высокий показатель рентабельности капитала (ROAE 12% на конец 2016 года) и способность банка покрыть большую часть расходов за счет операционной прибыли.

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Важно отметить, что Банк имеет прочные позиции относительно запаса ликвидности. Это обусловлено достаточной долей ликвидных активов и низкой стоимостью фондирования.

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«В текущих рыночных условиях повышение кредитных рейтингов является важным подтверждением надежности Банка для наших клиентов и партнеров. По оценкам экспертов в лице рейтингового агентства, мы укрепляем свое положение на рынке и  занимаем лидирующие позиции среди БВУ в части эффективного управления Банком и достижения хороших финансовых показателей. Это еще раз доказывает правильно выбранную стратегию развития Банка, наши приоритеты в работе с клиентами, непрерывное развитие команды и технологий», - отметил главный управляющий директор АО ДБ «Альфа-Банк» Андрей Тимченко.

Справка

АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A., представленный в России, Украине, Беларуси и Нидерландах. Альфа-Банк имеет безупречную деловую репутацию и работает с 1994 года, являясь первым российским банком в Казахстане.

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

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    52

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Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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