Fitch позитивно оценивает действие властей по оздоровлению банковской системы

Действия со стороны властей Казахстана сигнализируют о начале оздоровления банковского сектора, передает Fitch Ratings. Агентство считает, что капитализация фонда проблемных кредитов в 2 трлн тенге в целях выкупа проблемных кредитов банков второго уровня, объявленная в феврале 2017 года, может значительно улучшить качество активов БВУ.

Тем не менее, по мнению агентства, существует неопределенность в отношении ценообразования и механизмов реализации займов фонда. Fitch Ratings считает, что кредитные риски более слабых банков остаются значительными, так как может возникнуть необходимость внешней поддержки таких БВУ.

По оценкам рейтингового агентства, совокупный объем необслуживаемых кредитов банковского сектора составляли 0,6 трлн тенге на конец первого полугодия 2016 года. Однако активы в размере 3,4 трлн тенге также имеют потенциальный риск невыполнения в ходе реструктуризации и других действий, в основном это активы, относящиеся к Казкоммерцбанку. Обесцененные кредитные портфели в иностранной валюте в размере около 3 трлн тенге также нуждаются в очистке.

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Рейтинговое агентство Fitch Ratings представил обзор банковского сектора за 4 квартал 2016 года.

Вклады банков второго уровня. Совокупный объем депозитов в 4 квартале 2016 года вырос на 3%, в основном за счет увеличения вкладов физических лих на 8,8%. Тем не менее, наблюдался отток вкладов из Казкоммерцбанка и восьми мелких банков, на которых НБ РК ввел нормативные ограничения. Сокращение вкладов наблюдалось у таких банков, как Казкоммерцбанк (16%), AsiaCredit Bank (20%) и Дельта Банка (33%), в то время как Казинвестбанк потерял всех своих клиентов средств, ввиду лишения лицензий. Отток клиентов произошел в основном в пользу Halyk Bank, который нарастил свою подушку ликвидности с 50% до 57% за 4 квартал 2016 года.

Ликвидность. Казкоммерцбанк компенсировал отток депозитов за счет заимствований и финансирования со стороны НБ РК, но ликвидность банка все же упала с 20% в конце 3 квартала 2016 года до 8% от обязательств на конец 4 квартала 2016 года. Fitch Ratings считает, что НБ РК также помог Казкоммерцбанкау погасить евробонды на крупную сумму в феврале 2017. Отток депозитов AsiaCredit Bank и Delta Bank, а также погашения задолженности Нурбанка и ДБ АО «Банк Хоум Кредит» привели к снижению подушки ликвидности банков.

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Ссудный портфель. Валовый объем кредитования увеличился на 1,1% в 4 квартале 2016 года, за счет роста нерозничных кредитов на 1,7%, при этом объем розничных кредитов сократился на 0,6%, что не свойственно для конца года, это может быть сигналом уменьшения спроса на рынке.

Проблемные кредиты. Доля токсичных кредитов снизилась до 8,6% от общей суммы кредитов на конец 4 квартала 2016 года с 9,8% в 3 квартале. Снижение произошло за счет объема выдачи новых кредитов и списаний старых. Власти выделили 2 трлн тенге для решения проблем токсичных кредитов сектора, но, по мнению Fitch, это может значительно улучшить ситуацию на рынке, но все же может оказаться недостаточно для всего сектора.

Полная версия обзора представлена на сайте Fitch Ratings.