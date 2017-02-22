Фонд «Даму» предоставил кредитную линию QAZKOM в размере 1 млрд тенге

Фонд «Даму» предоставил кредитную линию АО «Казкоммерцбанк» в размере 1 млрд тенге на финансирование программы «Алматы Инновации».

Из которых 500 млн тенге – собственные средства Фонда «Даму» и 500 млн тенге – средства Акимата г. Алматы. Таким образом, общий пул средств, направленных для финансирования программы «Алматы Инновации» составил 1 млрд тенге.

Фонд «Даму» уже направил первый транш в размере 500 млн тенге в АО «Казкоммерцбанк». В свою очередь банк, по условиям договора, должен в течение 6 месяцев начать финансирование предпринимателей малого и среднего бизнеса г. Алматы по продукту «Алматы инновации».

Основные условия финансирования:

Ставка вознаграждения для предпринимателей – 8,5% годовых;

Максимальная сумма кредита на одного заемщика – до 100 млн тенге;

Срок займа – до 84 месяцев на приобретение новых и модернизацию основных средств, а также на пополнение оборотных средств.

Средства предоставляются только для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, официально зарегистрированных в г. Алматы.

Перечень отраслей по продукту «Алматы Инновации»:

Нацбанк РК: инфляция в Казахстане в течение 2017 года составит 6-8%

Обрабатывающая промышленность – производство компьютеров, электронной и оптической продукции; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов.

Информация и связь – связь, компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги; деятельность в области компьютерного программирования; консультационные услуги в области информационных технологий; услуги по размещения и переработки данных и другие услуги.

Профессиональная, научная и техническая деятельность – в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа; научные исследования и разработки; прочая профессиональная, научная и техническая деятельность.

Здравоохранение и социальные услуги – деятельность в области здравоохранения.