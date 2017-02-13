Фондовый рынок США: отдых на вершине

Все американские индексы, достигнув абсолютных максимумов, взяли паузу. Инвесторы немного снизили активность, сосредоточив внимание на политических дебатах в Вашингтоне. Большинство компаний по-прежнему отчитывается лучше ожиданий.
Содержание
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